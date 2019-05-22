〈時評〉澳洲大選借鏡　台灣該選哪一邊？

18日是澳洲的聯邦選舉，選舉結果令人跌破眼鏡，原本不被看好的執政黨保守黨奇蹟似地打敗工黨。 話說去年11月24日維州和台灣縣市長同一天選舉，那天保守黨大輸，連傳統的富人保守黨鐵票區Hawthorn都被翻盤，所以大家都說預測這次聯邦選舉一定會變天。

現任首相Scott Morrison是保守黨內的穩定中道，去年前首相Malcom Turnbull 面臨來自黨內極右派Tony Abbott和Peter Dutton發起的政變下台後，穩住整個局勢的正是Scott Morrison。

自由黨在Scott Morrison的帶領下成功除掉黨內極右派的包袱，短短不到一年聲勢回穩，並且和帶有種族偏見的一國黨劃清界線（此次黨內極右派Tony Abbott意外輸掉他選區Warringah的席次，一國黨則是沒有贏得任何席次）。

工黨是澳洲的親中政黨，去年一月工黨的參議員Sam Dastyari因為捲入收受中國富商黃向墨的政治獻金醜聞，道歉並辭職下台。而黃向墨也在返中時被取消其入籍申請，所持有的永久居留權也被取消，被取消的原因有一部分是因為品格。

這次澳洲的選舉大家都知道中國拼了命要押工黨，例如在微信放假消息，放不實的民調，但結果還是沒有成功（相信這一切都在老美掌握之中）。

澳洲在過去幾年是全世界數一數二親中的國家，中國人帶著錢大量進來買資源，買農場，買房地產和企業，澳洲確實享受到了一些好處，但也造成一股反移民的民怨。

另一方面，中國也藉此在澳洲從事間諜活動，監控留學生，賄賂兩黨議員，還把主意打到澳洲的電力公司Ausgrid，但最終因為國家安全考量被政府否決了。

西方國家看似開放，但其實精的很，說句難聽的就是用客氣的方式從你身上得到好處，等到你得意忘形本性畢露時，再突然重重揮你一拳，並且讓你知道他都知道你過去做了什麼事。

不只澳洲，過去這一年來，以下國家的總統大選也都選出立場較不親中的政府：

馬來西亞 2018年5月

馬爾地夫 2018年9月

巴西 2018年10月

本來就不親中的 日本、印度

一句話，囂張沒有落魄的久。 當你的存在符合大家利益的時候，大家捧你，當你的存在威脅大家利益的時候，你就要挨打了。 台灣該選哪一邊，應該很清楚了。

作者出生及生長於台灣，在英國深造，近五年定居澳洲工作，因工作之故經常往返台灣、中國、澳洲三地，也常至其它亞洲國家出差，持續關心台灣政經社會動態，對於時事經常給予犀利的批判。