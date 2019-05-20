史上首次　菲律賓國寶鷹出借新加坡

（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導）菲律賓環境暨天然資源部(DENR)，今(20)日與新加坡野生動物保育集團(WRS)簽署協議，首度出借一對被列為極度瀕危物種的菲國國鳥「菲律賓鷹」給新加坡裕廊飛禽公園。

綜合菲律賓與新加坡媒體報導，出借的菲律賓鷹（Philippine Eagle）為一公一母，名叫喬瑟米卡（Geothermica）和桑畢西（Sambisig），分別是15歲和17歲。牠們將於6月4日由納卯市（Davao）的菲律賓鷹保育中心(Philippine Eagle Centre )搭機前往新加坡。

據了解這對菲律賓鷹預計7月起展出。目前簽訂的租借期為10年，期滿後新加坡還可續借。

菲國環境部指出，出借菲律賓鷹的目的之一，是希望牠們在國外作為儲備鷹種，防範棲地爆發疾病或出現極端天然災害的風險，同時提高公眾對保護瀕危物種的認知。

由新加坡野生動物保育集團(Wildlife Reserves Singapore, WRS)負責營運的裕廊飛禽公園（Jurong Bird Park）是亞洲最大鳥園，展出400種、近3500隻禽鳥，其中20%為受威脅物種。

身長1公尺，展翼寬度2公尺的菲律賓鷹，堪稱最大的現存鷹種。由於濫捕和森林棲地逐漸減少，估計菲律賓鷹在野外的數量僅存不到400對。

菲律賓鷹又稱食猿鵰或食猴鵰（Monkey-eating Eagle），體態強健，相貌兇狠。顧名思義，牠的食物包括猴子、狐猴、松鼠、蝙蝠等。

圖為出借的17歲母鷹桑畢西（Sambisig）。中央社