繼四大老公開信後　綠營「青壯派」籲蔡英文總統放棄連任

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 繼今年(2019年)初四大老李遠哲、高俊明、彭明敏與吳澧培發表公開信，請蔡英文總統放棄連任後，五位自稱「青壯世代」的鄭文龍律師、賀德芬教授、陳永興醫師、金恆煒作家與施正鋒教授，在今天(20日)蔡英文總統就職三年之際，舉行「對蔡英文總統的呼籲」記者會，再次呼籲蔡總統放棄連任，讓更有希望勝選的候選人出線，確保本土政權繼續執政。

新頭殼與《民報》的報導則稱，「青壯世代」共有六人，除上述五人之外，還包括張旭成教授。

綜合《自由》與《聯合》報導，五位「青壯世代」批評蔡英文總統對黨內初選的排斥態度，掌控民進黨五人協調小組、中執會、中常會，不斷更改初選時程和辦法，為其量身訂做初選，實已違反民主精神。

他們認為蔡總統透過不公平、不正當手段取得民進黨提名，亦將被選民唾棄，喪失本土政權的執政延續機會。

今年(2019)1月初，吳澧培、前總統府資政彭明敏、長老教會牧師高俊明與前中央研究院長李遠哲，曾經共同署名發表公開信，請總統蔡英文放棄連任。

今(20)日包括律師鄭文龍、台大榮譽教授賀德芬、羅東聖母醫院前院長陳永興、作家金恆煒與東華大學教授施正鋒下午連袂召開記者會，再次呼籲蔡英文放棄2020年總統大選的角逐。

陳永興指出，跟四大老比起來，他們只好變成「青壯派」，他們要呼應四大老公開呼籲。今天是蔡總統就職三週年，去年(2018)大家已經用選票，告訴蔡政府對她滿意不滿意。很高興看到前行政院長賴清德登記民進黨初選，給大家帶來一絲希望，也許可以保住本土政權延續，但蔡陣營卻不願意接受初選。

聯合聲明指出，在此台灣危急關鍵時刻，他們誠摯呼籲蔡英文總統放棄尋求連任的想法，推舉賴清德代表民進黨參選總統，如此才是團結所有支持的力量，打贏2020總統大選保住本土政權的唯一希望，這樣也才能重振台灣人民的信心和最大的支持。

另根據新頭殼報導，參與發表聲明者包括張旭成在內，共有6人。報導引述聲明指出，他們六個不同專業領域的青壯世代憂心者，抱著和四大老相同的心情，為台灣前途著想，呼應四大老主張，在此蔡總統執政三週年時刻分別以下六個不同角度分析蔡總統施政不得民心之事實：(一)司法改革與打擊弊案、(二)轉型正義與原民權益、(三)教育改革與學術尊嚴、(四)言論自由與媒體自主、(五)外交國防與兩岸關係、(六)人民公投與國家主權。

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