唱紅知名美劇「絕命毒師」插曲　加拿大樂團Timber Timbre登台演出

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）加拿大樂團Timber Timbre曾唱紅知名美劇「絕命毒師」中的插曲「Magic Arrow」，曲風如同威士忌班醉人，將於台北The Wall Live House演出。

Timber Timbre來自加拿大多倫多於 2005 年組團至今已14年，經歷過獨立發片，而後被著名音樂廠牌 Arts & Crafts 相中簽下，並發行同名專輯「Timber Timbre」後聲名大噪，其中，專輯中「Magic Arrow」出現在「絕命毒師」（Breaking Bad）。

這次，由小白兔唱片（以下簡稱小白兔）舉行的「本事現場」定調為「老派約會」的系列演出，最終場邀請到Timber Timbre，帶著吟唱詩人的情懷，藍調的老派血脈來台演出。

小白兔表示，Timber Timbre音樂使用常見的民謠吉他、小提琴、鼓組與合成器，偶爾還有迷離的薩克斯風以及音色特殊的自鳴琴，編曲層次豐富，打造出屬於 Timber Timbre 獨有的迷幻詭譎風格。

小白兔透露，最讓人沈迷的是主唱 Taylor Kirk 那極具辨識度的詭異聲線，讓人不禁以為貓王復活，抱起吉他重新組了一支樂團。搭配上迷霧般的合成器音牆，彷彿讓人置身電影場景之中，而且還是恐怖電影。

Timber Timbre 表示，首次來台可能會找時間四處遊蕩，試著藉由驚鴻一瞥之際去認識這個美麗的城市。如果有機會，也會沿著剝皮寮街道漫步，或是去十分老街晃晃。

Timber Timbre透露，在台期間會吃些當地的美食，聽說台灣的美食超級好吃，他們很期待！也請大家推薦他們好吃的特色料理，然而，最重要的是與樂迷見面，在有限的時間裡好好感受座城市的能量。

Timber Timbr指出，如果用雞尾酒形容他們的話，他們的音樂會是 50％ 的波本威士忌，加上 50％的生薑啤酒，或 Fernet Branca（編按：苦酒之王）配可口可樂。其實更像是波本威士忌，純飲。

特別的是，主唱聲音常被比擬為貓王，Timber Timbr說明，組團後的這些年，受了很多音樂人影響，像是Sunhouse 和 Robert Johnson的老藍調、60 年代的Pink Floyd、David Bowie、Talk Talkand D’angelo等。

Timber Timbre將首次踏上台灣演出，並邀請「昏鴉樂團」擔任台灣共演團，將於20日晚間台北The Wall Live House登場，Timber Timbre下一站則將前往新加坡演出。