根據台灣證券交易所統計，上週（2019/5/13~2019/5/17）外資在集中市場總買進金額為1,515.74億元，總賣出金額為2,028.21億元，賣超為512.47億元，另統計自2019年年初至5月17日止，外資總買進金額為2兆7,692.27億元，總賣出金額為2兆6,958.06億元，累計買超為734.21億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆6,001.16億元新台幣，占全體上市股票市值的40.27%，較5月10日的13兆2,144.55億元新台幣，減少6,143.39億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：台灣高鐵：買進39,903千股，賣出17,451千股，買超22,452千股。

第二名：中工：買進17,339千股，賣出1,516千股，買超15,823千股。

第三名：統一：買進44,932千股，賣出31,518千股，買超13,414千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：國泰金：買進24,571千股，賣出147,297千股，賣超122,726千股。

第二名：新光金：買進19,231千股，賣出124,441千股，賣超105,210千股。

第三名：群創：買進79,083千股，賣出170,418千股，賣超91,335千股。

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