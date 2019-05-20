新北創進深圳!台灣特色文創前進深圳文博會

闖進深圳!創進深圳!新北市政府為推廣新北市文化觀光及特色文創好禮，新北市政府林芥佑副祕書長領軍出席2019年深圳國際文化產業博覽交易會，會場以新北市形象為主題，打造出「薈萃新北館」，展場豐富呈現出新北市經典博物館藏、平溪、深坑、鶯歌老街等別具特色文創商品，現場還提供來自新北市好茶故鄉-坪林文山包種茶與三峽白雞碧螺春的茶文化及獨特口感給現場參觀民眾品嘗。
來自台灣的薈萃新北館一開展便吸引大批媒體爭相採訪，其中館內的新北好茶「谷芳茶業」及「尚德茶行」更湧入大批品茗購買人潮；而臺灣第一家提供全程DIY製作手工烏克麗麗的「菁桐鐵道烏克麗麗工作坊」及通用設計桌遊及潛能開發玩具屢次榮獲國際發明獎的「心晴社會企業」商品和關懷弱勢的企業特色，均獲當地官方及參加民眾好評。另，擁有鶯歌故宮美名之稱的陶瓷首選品牌「臺華窯」則風迷當地數十家代理商，業績長紅。來自三重由國家薪傳獎得主，手工松煙墨陳嘉德大師坐鎮的大有製墨，更是在開展三天內就被搶購一空。
而新北市鶯歌陶瓷博物館展出的「盤中美磁」系列，以小巧雅緻、作工精美吸引許多民眾目光，現場大量採購及欲與陶博館合作客製化的詢問不斷；此外，「薈萃新北館」特設的「新北文化觀光地圖」形象牆及新北市文化行旅資訊，希望能讓民眾進一步認識新北市的好山好水，讓參觀民眾都對新北留下深刻印象。
新北市政府表示，新北市擁有400萬人口、近30萬公司、商業及工廠登記家數，是臺灣第一產業大市，多元豐富的城鄉特色與自然人文，發展出極具文化創意的生活型態與文創觀光產業；而深圳市以高新技術、金融、物流和文化等產業聞名，尤其是文創產業為目前深圳市重點扶植目標，更是新北相當重要的合作夥伴。未來希望以深圳市為窗口，將新北文化旅遊資源及創意設計產品，推廣至大陸，除提升本市國際能見度，同時協助新北文創工藝產業深耕大陸。