新北創進深圳!台灣特色文創前進深圳文博會

闖進深圳!創進深圳!新北市政府為推廣新北市 文化觀光及特色文創好禮，新北市政府林芥佑副祕書長領軍出席20 19年深圳國際文化產業博覽交易會，會場以新北市形象為主題， 打造出「薈萃新北館」，展場豐富呈現出新北市經典博物館藏、 平溪、深坑、鶯歌老街等別具特色文創商品， 現場還提供來自新北市好茶故鄉-坪林文山包種茶與三峽白雞碧螺春 的茶文化及獨特口感給現場參觀民眾品嘗。

來自台灣的薈萃新北館一開展便吸引大批媒體爭相採訪， 其中館內的新北好茶「谷芳茶業」及「尚德茶行」 更湧入大批品茗購買人潮；而臺灣第一家提供全程DIY製作手工烏 克麗麗的「菁桐鐵道烏克麗麗工作坊」 及通用設計桌遊及潛能開發玩具屢次榮獲國際發明獎的「 心晴社會企業」商品和關懷弱勢的企業特色， 均獲當地官方及參加民眾好評。另， 擁有鶯歌故宮美名之稱的陶瓷首選品牌「臺華窯」 則風迷當地數十家代理商，業績長紅。來自三重由國家薪傳獎得主， 手工松煙墨陳嘉德大師坐鎮的大有製墨， 更是在開展三天內就被搶購一空。

而新北市鶯歌陶瓷博物館展出的「盤中美磁」系列，以小巧雅緻、 作工精美吸引許多民眾目光， 現場大量採購及欲與陶博館合作客製化的詢問不斷；此外，「 薈萃新北館」特設的「新北文化觀光地圖」 形象牆及新北市文化行旅資訊， 希望能讓民眾進一步認識新北市的好山好水， 讓參觀民眾都對新北留下深刻印象。

新北市政府表示，新北市擁有400萬人口、近30萬公司 、商業及工廠登記家數，是臺灣第一產業大市， 多元豐富的城鄉特色與自然人文， 發展出極具文化創意的生活型態與文創觀光產業； 而深圳市以高新技術、金融、物流和文化等產業聞名， 尤其是文創產業為目前深圳市重點扶植目標， 更是新北相當重要的合作夥伴。未來希望以深圳市為窗口， 將新北文化旅遊資源及創意設計產品，推廣至大陸， 除提升本市國際能見度，同時協助新北文創工藝產業深耕大陸。