台灣狠劇場登丹麥「點擊藝術節」　跨國製作耗時五年下一站：哥本哈根

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣科技結合舞蹈藝術的狠劇場團隊，獲邀至丹麥參加「2019點擊藝術節」演出，作品「光年紀事」更獲選為藝術節開幕主秀，促使台灣以及丹麥文化熱絡交流。

狠劇場由台灣多媒體與劇場設計導演周東彥領軍，跨國攜手丹麥團隊共製「光年紀事」，運用4D Box智慧舞台技術，整合3D浮空投影，虛實交替的敘事空間透過3D眼鏡更能體驗藝術與前衛科技的完美結合。

文化部表示，丹麥「點擊藝術節」以推廣當代藝術與科技創作而聞名，甫於埃爾西諾文化庭院(The Culture Yard)落幕。此次，狠劇場團隊獲「光年紀事」的合製夥伴，同時也是埃爾西諾文化庭院執行長及藝術總監麥可‧福克(Mikael Fock)親自邀約，並共同策劃於丹麥巡演，27至29日將續獲邀參加哥本哈根的劇場藝術節(CPH Stage)巡演。

福克表示，「光年紀事」講述關於兩位時空旅人的相遇以及他們的生命故事，這項製作本身也是台灣與丹麥的相遇。2013年，周東彥導演獲得英國世界劇場設計大展的「互動與新媒體設計」首獎，吸引藝術總監Mikael的關注，邀請周導演一起合作4D Box浮空投影作品。

周東彥表示，之前並不確定麥可‧福克所擅長的4D Box 技術是否適合雙方合作。然而，在總監盛情邀請下，周東彥團隊前往丹麥看了之後非常驚喜，因為這就是他們一直在尋找的新的敘事方式，並開啟雙方跨國合作計畫。

周東彥透露，「光年紀事」歷時五年以共製的方式，每年安排丹麥團隊與台灣團隊互訪駐村，台灣及丹麥的表演者分享各自的生命經驗，從夢境、回憶與生命的追尋，完成這齣充滿前衛視覺效果，又溫暖人心的新媒體藝術作品。

文化部強調，「光年紀事」由狠劇場與丹麥埃爾西諾文化庭院共同參與的創作計畫，從發想到創作完成都體現了合製的精神，也獲得台灣文化部「跨域合創計畫」的補助支持。