WHA瑞士日內瓦登場　陳時中率台灣行動團場外喊口號

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 第72屆世界衛生大會當地時間周一5月20日起至28日,在瑞士日內瓦舉行。台灣遭受中國打壓,已連續3年沒有接到邀請函。

不過昨(19)日上午世界衛生組織(WHO)在聯合國歐洲總部前廣場舉辦一場Walk the Talk健走活動,由WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom)主持並為WHA開幕暖身,吸引各國上千人熱情參與。台灣世衛行動團也加入行列。

根據華視新聞20日報導,世衛行動團這兩天已完成好幾場雙邊會議,之後預計還要與美、日等國進行會談。

由衛福部長陳時中所率領的世衛行動團日前抵達日內瓦,綜合中央社與華視新聞報導,昨(19)日他們參與世界衛生組織舉辦的健走活動,在場外手持「用心看台灣」布條,高喊「TAIWAN GO GO GO 」等口號,強烈表達加入WHA的企圖心。

在駐日內瓦駐處交涉下,今年包括僑胞及台灣聯合國協進會籌組的「2019 WHO宣達團」近百人參與,一掃去年瑞士警方封殺出現Taiwan字眼的陰霾。

台灣團員均穿上綠色TAIWAN CAN HELP的T恤,沿途以歌唱及喊口號方式,大聲說出台灣可幫助世界(醫療專業照護)等口號。陳時中在健走中途加入,並手持「用心看台灣」布條,受到大家歡呼。

不過,昨另一受矚目的焦點是中國情報蒐集人員全程緊盯台灣團,他們毫不避諱露面全程跟隨,一開始還以3人一組方式在不同方向監視,只要台灣有熱情的舉動,他們就立刻拍照。尤其陳時中加入健走隊伍後,他們更是幾乎全程錄影。

中央社報導,中國情蒐人員的行徑很早就被台灣團發現,還有人去跟其中一人說可以向上頭回報「台灣民眾很理性,活動相當平和」等語,對方聽了沒否認,還苦笑一下。