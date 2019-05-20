WHA瑞士日內瓦登場　陳時中率台灣行動團場外喊口號

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 第72屆世界衛生大會當地時間周一5月20日起至28日，在瑞士日內瓦舉行。台灣遭受中國打壓，已連續3年沒有接到邀請函。

不過昨(19)日上午世界衛生組織（WHO）在聯合國歐洲總部前廣場舉辦一場Walk the Talk健走活動，由WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）主持並為WHA開幕暖身，吸引各國上千人熱情參與。台灣世衛行動團也加入行列。

根據華視新聞20日報導，世衛行動團這兩天已完成好幾場雙邊會議，之後預計還要與美、日等國進行會談。

由衛福部長陳時中所率領的世衛行動團日前抵達日內瓦，綜合中央社與華視新聞報導，昨(19)日他們參與世界衛生組織舉辦的健走活動，在場外手持「用心看台灣」布條，高喊「TAIWAN GO GO GO 」等口號，強烈表達加入WHA的企圖心。

在駐日內瓦駐處交涉下，今年包括僑胞及台灣聯合國協進會籌組的「2019 WHO宣達團」近百人參與，一掃去年瑞士警方封殺出現Taiwan字眼的陰霾。

台灣團員均穿上綠色TAIWAN CAN HELP的T恤，沿途以歌唱及喊口號方式，大聲說出台灣可幫助世界(醫療專業照護）等口號。陳時中在健走中途加入，並手持「用心看台灣」布條，受到大家歡呼。

不過，昨另一受矚目的焦點是中國情報蒐集人員全程緊盯台灣團，他們毫不避諱露面全程跟隨，一開始還以3人一組方式在不同方向監視，只要台灣有熱情的舉動，他們就立刻拍照。尤其陳時中加入健走隊伍後，他們更是幾乎全程錄影。

中央社報導，中國情蒐人員的行徑很早就被台灣團發現，還有人去跟其中一人說可以向上頭回報「台灣民眾很理性，活動相當平和」等語，對方聽了沒否認，還苦笑一下。