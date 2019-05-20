服用避孕藥會變胖？　食藥署拿出證據破解迷思

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）許多女性都有服用「事前避孕藥」的經驗，除了可避孕外，也有調經的作用，但部分女性服用後陸續有變胖的情形發生，不少女性因此而卻步，對此，快來看看食藥署如何解釋。

口服事前避孕藥的主要成分為雌激素及黃體素，主要的作用機轉為抑制卵巢排卵、干擾子宮內膜生長且增加子宮頸黏液濃稠度，使精子不易通過且受精卵不易著床，降低受孕的機會，以達到避孕的效果。常見的副作用有腹瀉、噁心、嘔吐、腸胃不適、乳房脹痛等副作用。

目前醫學並沒有足夠的證據證實服用避孕藥會導致體重增加，而雌激素會促使鈉和水在體內滯留，造成暫時性的水腫而非體重增加，目前避孕藥多半已不會有水腫的副作用。

食藥署也強調，我國的藥品皆是經過衛生主管機關審慎的審查，但是有些人服用這類藥品後可能會出現血栓等副作用，所以這類藥品被列為處方藥，使用前須經醫生處方。

特別是體重過重、肝腎功能不佳、有血栓及中風病史、偏頭痛、糖尿病、超過 35 歲且有吸煙習慣、凝血因子異常的婦女，不建議使用事前避孕藥，以免增加血栓的風險，另外，懷孕中及哺餵母乳中的婦女也不建議使用。

事前避孕藥屬於處方藥，必須由醫師開立處方箋後方可取得。由於醫師會依據每個人的不同情況給予適當的藥物，因此如果對於取得的避孕藥有疑問，應向開立處方的醫師諮詢。