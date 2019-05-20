阿膠藥材需求增　非洲驢子被殘暴斷魂因應市場需求

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）隨著古裝劇的走紅，滋補聖品「阿膠」的需求也跟著增長，但卻少有人知道此藥材的成分源自溫順的驢子。國外動保組織前進非洲揭露「阿膠」產業幕後的真相。

中醫使用的藥材很多元，從植物到動物都有。法媒「科學與未來(Sciences et Avenir)」報導，在中藥貿易裡不僅僅有穿山甲、大象或犀牛角等保育類動物，還有驢子。為了製作阿膠，這些動物被以不人道的方式殺害，再取下牠們的毛皮下去熬煮製作固體動物膠。2017年法新社曾報導，南非(South Africa)有許多驢子曾被非法集團從馬廄盜取，以供給全球價值數百萬美元的市場。

善待動物組織(PETA)副總裁傑生·貝克（Jason Baker）透過新聞稿表示，肯亞應該採取措施關閉這些屠宰場，他們用溫馴驢子的生命來滿足中國市場對阿膠的需求，從而攫取不人道的利益。

據統計，全球阿膠產業每年生產5,000噸含有阿膠成分的產品，這需要400萬張驢皮作為原料，而單單中國市場就進口了全球一半的驢皮，其中包括來自肯亞的驢皮。

雖然在肯亞驢皮貿易尚屬合法，但許多非洲國家已陸續禁止，像西非的布吉納法索(Burkina Faso)、馬利(Mali)、尼日(Niger)、塞內加爾(Senegal)或是坦尚尼亞（Tanzania）與烏干達（Uganda）等國「都禁止了驢皮的出口或者是關閉了當地中國人開設的屠宰場」。PETA呼籲全世界有愛心的人們抵制殘忍的阿膠產品。