本土社團成立「民進黨初選觀察團」　要求參加中執會遭拒

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 民進黨黨中央今（20)日下午將召開第三次初選協調。台灣社等本土社團與各界代表中午召開記者會，宣布成立「民進黨總統初選觀察團」記者會，希望參加民進黨中執會，透過第三者的觀察與仲裁，幫助民進黨導入公平競爭的初選規則。

《自由》引述台灣社社長張葉森表示，民進黨一直在向下沉淪，初選程序一改再改，他們因此籌組觀選團，決定今天先去拜會卓榮泰。初選時程一再改變，黨中央也很困擾，但礙於權力中心在中執委，也很害怕他們提出的辦法、方案不被中執會接受。民進黨跟國民黨、習近平差不多，中執會可以否定一切。

對於觀選團要求參與中執會，張葉森表示，卓榮泰說，民進黨中執會不對外開放，中執會只有錄音沒有錄影 (意為黨內規定是不會對外開放中執會會議，只會進行錄音)。

觀察團在聯合聲明當中指出，引發爭議的總統初選，恐會造成綠營內部永久分裂，因此他們決定組成「民進黨初選觀察團」。他們也相信，民進黨主席卓榮泰有全力維護民進黨初選規則且堅持民主程序執行的決心。

聲明指出，民進黨五人協調小組的表現讓人充滿疑慮，接下來應該亡羊補牢，導正進入「公平競爭」的初選規則。希望透過第三者的觀察與仲裁與介入，讓民進黨完成公平、透明的初選。

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《自由》報導，觀察團的連署人包括台灣社社長張葉森、北社社長李川信、教師蕭曉玲、政治評論人金恆煒等。連署名單中，不少人曾挺賴或批蔡。

蕭曉玲呼籲蔡英文不要再想連任。金恆煒曾在評論中要蔡英文饒了台灣。洪裕宏曾表示，為了勝選考量，蔡英文還是唯一選擇自行引退，宣布不尋求連任。

政治評論人金恆煒警告，民進黨中執會若一意孤行，選出違反程序的候選人，民進黨不可能拿到綠營的票。民進黨覺得支持者會含淚投票，如果他們不記取教訓，在初選小動作盡出，人民的信任會在投票顯示出來。他們的連署會擴大，會有群眾運動，會扮演給民進黨壓力，民進黨的立委要小心，如果立委的作為不受到信任，國會選舉受傷更大，民進黨整黨要好好思考。

「民進黨總統初選觀察團」記者會影片 超連結

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「聲明稿」全文如下：(資料來源: 民報)

一、我們是一群本土理念的長期支持者，對民主進步黨有很深的感情與期望。引發爭議的這一波總統初選，恐會造成綠營內部永久分裂，所以決定成立「民進黨初選觀察團」。

二、我們相信也看到主持初選的卓榮泰主席有不動搖的信念，有全力維護民進黨初選規則且堅持民主程序執行的決心。在此表達敬佩。

三、民進黨從五人小組到現在的表現，已經讓人民滿懷疑慮，民進黨形象的備受物議，是建黨以來所未有。我們之所以挺身而出，認為亡羊補牢還來得及。接下來應導正進入｢公平競爭｣的初選軌則。

四、希望我們的介入，能助益民進黨完成公平、公正、公開、透明的初選程序。透過我們第三者的觀察與仲裁，能重新贏回人民的信任。我們信任民進黨，我們的任務就是證成民進黨是一個可敬且值得尊敬的民主政黨。

五、若沒有公平的選舉，以劍拔弩張形勢來看，很難奢言「團結」。沒有「團結」，沒有2020的勝利、沒有台灣、沒有未來。

六、我們微小的願望，不僅符合民進黨建黨的初衷，也是民進黨更茁壯、更能為台灣打拼的後盾。

七、民進黨加油！台灣加油！

連署人：（依姓名筆畫排列）

王美琇、余文儀、李川信、李弘祺、金恆煒、施正鋒、洪裕宏、張正修、張葉森、陳月妙、陳為祥、陳傳岳、童文薰、賀德芬、黃居正、楊其文、楊憲宏、劉志聰、蕭曉玲