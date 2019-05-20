美航母打擊群阿拉伯海軍演​​​​​ 川普：若開戰就是伊朗滅亡之日

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國總統川普19日對伊朗做出強硬措詞，若雙方真爆發衝突，將是「伊朗滅亡之始」，而日前油輪莫名遇襲的沙烏地阿拉伯，也表示該國雖不樂見戰爭，但若真開戰，將不惜一切起而對抗伊朗。

美聯社報導，美國駐伊拉克首都巴格達使館外19日驚傳遭炸彈攻擊，所幸無人員傷亡。美國不具名官員嗆聲，若這類攻擊是由伊朗勢力所發動，「美方將會讓伊朗好看」。

就在攻擊後不久，川普推文表示，「若伊朗想戰，國家就等著滅亡吧。絕對不要再威脅美國！」不過，CNN報導，川普在周日播出的福斯新聞網節目上，語氣明顯趨緩，僅提到不希望伊朗擁核，也不能接受被威脅，他一再強調自己並非戰爭愛好者，也清楚戰爭會傷害經濟、造成人民傷亡。

這些日子以來，華府使出各種手段，包括強硬措辭、外交壓力、經濟制裁、派軍進駐波灣等，目的就是想從根本改變伊朗政權。國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）去年也提到，美國的所作所為皆是為了迫使伊朗朝「正常」國家發展，不再資助恐怖主義或想試圖研發核武。

日前阿拉伯聯合大公國外海四艘船隻遇襲，其中兩艘隸屬沙烏地阿拉伯。眼看美國與伊朗情勢升溫，沙國外長週日表示若戰爭爆發，將盡一切之力捍衛沙國利益。

因應緊張情勢，美國海軍上週五、周六在阿拉伯海進行了演訓，由林肯號（USS Abraham Lincoln）航母戰鬥群與海軍陸戰隊共同參與。