〈時評〉深海垃圾的警告

本週有兩個觸目驚心的環境新聞，一是北極海竟然溫度高達29℃、二氧化碳濃度更高達415ppm，是有史以來最高的記錄。另外一項則新聞則是揭露，全世界具有1萬多公尺深的馬里亞納海溝(Mariana Trench)竟然發現有塑膠垃圾。環境汙染以及地球暖化的問題，已經非常嚴重，人類一定要全力合作才有可能解決這些問題。

我們先從馬里亞納海溝裡塑膠垃圾談起。海溝會有塑膠垃圾，當然是因為有些塑膠製品流入大海。那麼塑膠為何會跑到海裡呢？原因除了是人類亂丟外，還有水災、大雨會將它們沖入大海裡。

最近有機會去了一趟宜蘭大同鄉蘭陽溪上游的四季村。我們可以看到當地居民和農民利用蘭陽溪兩岸種植高麗菜，除了讓農民有額外的收入外，也讓河川地發揮其功能。但當我們深入了解後，發覺種高麗菜除了有大同鄉原住民和農民外，還有屏東來的一間公司，我們就姑且稱為小財團吧。可怕的地方在於它種植的面積實在是太大了，上面還蓋著一些塑膠布。試想如果颱風來時，河水暴漲後，這些塑膠布是否就這樣流到海裡。我猜全世界像這樣的地方應該不少吧；這也是深海塑膠垃圾重要的來源之一吧！

在這裡，我們看到的是農業發展與環境保護的矛盾點。根據新聞報導，人類每年製造的塑膠垃圾高達3億公噸，而流到海底的有800萬公噸，目前在海底已經累積了1億公噸的塑膠垃圾。而這些塑膠經長期分解便會進入生態鏈，最後可能又回到人類的身上，這是環境污染最後改變生物基因庫的一個歷程。

2015年2月，格林文化出版曾出版一本童書名為《果帝的海洋》。我會特別提起這本童書有兩個原因，第一是因為這本童書講的就是海洋環境污染的故事、第二則是中文版是由我的小女兒翻譯。《果帝的海洋》是講述一隻叫「果帝」的大海龜，試圖裝病、裝死想方設法從住了30年的東京水族館，重回大海的懷抱的故事，然而最後他卻發覺海洋不一樣了；果帝在海洋裡面吃到了塑膠。這本童書藉由大海龜重返海洋的歷程，講述整個海洋污染與核子污染的故事。

2011年日本發生311福島核災後，台灣開始積極推動反核運動。這本書是在推動反核運動時，由一位日本的反核運動者送我的英文版《大海龜的故事-果帝的海洋》。這本書作者是日本人「田島伸二」、插畫是由印度插畫家「拉瑪強」手繪。當時拿到這本書時，我就承諾他，我會找人將這本書翻譯成中文並出版。結果找著、找著、找不到適當的人，後來就找到我的小女兒，於是鼓勵她翻譯這本著作。為了出版中文版，於是找了出版界的朋友包括詩人李敏勇以及格林文化公司的老闆郝廣才。在和格林文化的郝老闆見面時，他告訴我，這本書的原文是日文，從英文版翻譯不太好吧。於是我們又拿了日文版重新再翻譯、校對一次。幸好我小女兒是台大日文系畢業，中、英、日文都難不倒她，終於把這本書翻譯出來，並且在2015年的2月由「格林文化」出版。這兩天重新閱讀此書時，心中有了更深的感悟。

在2005年的序言中，作者提到他為什麼寫這本書的故事。除了孩提時曾在東京水族館看到大海龜好像生病的樣貌外，他自己本身就是在廣島附近的小村莊出生，由於有這樣的背景加上小時候聽聞原爆的可怕，還有1986年的車諾堡核電廠輻射線外洩事件，讓他動筆創作本作品。待書寫成後，1995年時在環太平洋8國書籍發表會議時，主持人表示，思考今日環境與核子武器等問題，整個環太平洋國家的居民都應該讀這本書，太平洋絕對不能成為核廢料場。

1995年9月，當時我在擔任環保聯盟總會的會長並主辦了第三屆「非核亞洲論壇」。這一次包括東帝汶等10個國家代表都來台灣參加本活動。與此同時，法國那年正在進行核武試爆，所以我們打出了「反核電、反核武」口號，吸引四、五萬人一同參加遊行；各國反核運動者都對台灣反核力量感到欽佩。

1996年5月24日也就是核四廠開國際標那一天，立法院引用憲法第57條第2款的法源，通過了「廢止所有核電廠」的「廢核案」，把核電廠都停止掉了。最後一直到10月18日，當時兼任行政院長的副總統連戰，才覆議成功。真的是世事難料！事隔二十多年，我們還在推動反核運動，如今的我正好在擔任「廢核再生公投」領銜人(「將核電廠變成包括地熱、太陽能等在內的再生能源電廠的公投案」)。

回想起去(2018)年11月24日「九合一」地方公職人員選舉及公民投票日，由於執政團隊不重視公投案，使得民進黨大敗且核四可能重啟的事情，真的是令人哭笑不得！