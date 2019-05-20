推廣米食！科大學生研發米食新產品 用米培育北蟲草

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）西化飲食之下，近年台灣人食米量下降，但整體稻米產量卻增產，除了政府積極推廣米食加工外，弘光科技大學學生們也一同加入發揮創意與巧思，運用不同的米和品種研發各式產品，包含甜甜圈、九層糕等，讓米的運用更廣泛。

弘光科技大學食品科技系學生今年舉辦「食科祭活動」，選擇以米當主題，學生以富含膳食纖維、熱量又比白米低的紫米當原料，製作出紫米麵包、紫米蒟蒻較低卡的食品，也用米穀粉製作米香甜甜圈、用芋頭地瓜加入米後製作薯芋九層糕，甚至用不同的米培養蟲草，讓米的運用更廣泛。

活動總召穆姿涵指出，生活中四處可以見米製品，但是不同的米、不同的品種所含的蛋白質、脂肪、纖維、醣類成分都不同，因此，同學運用課堂所學，把蓬萊米、圓糯米、糙米、黑米拿來研究檢驗，也開發米的副產品，為了讓口感、味道更好，每組學生用不同的比例調製比較，做完之後讓社大成員進行盲測，出挑選一個最好吃的「黃金比例」。

「米香甜甜圈」這組學生，探討米穀粉在甜甜圈的可行性，選用5種不同比例的米穀粉、高筋麵粉製作甜甜圈，試做3次後發現，以25%的米穀粉再添加75%的麵粉製作的甜甜圈，不僅炸起來外觀很好看、吃起來也富有彈性。

還有一組學生研發低卡的「創意紫米蒟蒻」。他們把紫米蒸熟過篩後，加入蒟蒻粉，由於花青素遇到不同酸鹼值顏色會不同，利用顏色變化加入不同濃度的檸檬汁，讓每一層蒟蒻有不同顏色，最上層放上整顆的紫米，讓蒟蒻吃起來沒負擔又有視覺饗宴。

其他米食加工包括「薯芋九層糕」，學生選用米穀粉及在來米粉，再把蒸熟的地瓜、木薯粉、修飾澱粉、牛奶等食材混入蒸熟，還加入些許椰子粉，吃起來Q彈不黏牙，充滿南洋風。

除了吃的之外，學生還用4種不同的米，培養北蟲草菌。學生謝博丞說，北蟲草與冬蟲夏草同屬於蟲草屬，又稱作北冬蟲夏草，含有豐富的蛋白質和胺基酸，不少研究證明是冬蟲夏草的最理想代替品。

謝博丞指出，為了研究北蟲草菌在不同米中的生長情形，利用蓬萊米、圓糯米、糙米、黑米4種不同米的培育，在無菌的情形下培育，在同樣的生長環境、時間條件下，進行兩個月培育，發現用黑米培育生長的最快速、也最茂密，因黑米富含多種維生素及礦物質可以促進北蟲草生長。