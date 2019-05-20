就職三週年　蔡英文：不炒短線，執政第4年收穫成果

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）總統蔡英文今（20）日上任滿三週年，並於上午舉行「三年有成 台灣進步關鍵字」記者會說明執政三年來推動的各項改革與作為，她強調，政府不炒短線，認真做長遠規劃，過去三年來她承受許多壓力，但他相信三年的準備即將開花結果，接下來第四年即是收穫的開始。

蔡總統在記者會上提出10個關鍵字，包括捍衛主權、國防自主、社會住宅、長照托育、年金改革、綠色能源、非核家園、產業升級、擴大投資及加薪減稅等，點出她執政三年來的有感施政作為。

蔡總統也提出下一個階段的國家總目標，是要再次擦亮「MIT（made in Taiwan，台灣製造）」的招牌，若是連任成功，她將在下一任其舉辦「台灣博覽會」，向全世界展現台灣在人工智慧、綠能及其他高科技產業上的發展。

以下為蔡總統談話全文：

今天，雨下得很大，我希望國人同胞要注意交通安全，我也請蘇院長及行政團隊要做好必要的準備。

今天是我就職滿三年，我有一些感想，要和各位分享。

前天星期六，台灣第一座離岸風場，終於開始施工了。風機葉片現在就在台中港，等待運送到海上組裝。一切順利的話，我們在今年底就會完成這座風場，將會創下一個重要的里程碑。再生能源的夢想，我們談了十幾年。從我上任之後，三年來經過修法、簽約、議價、開工，才終於要實現。

另外，最近是報稅季節，我相信國人對於減稅的幅度非常「有感」。這是我和林全前院長，從上任一開始就反覆討論的計畫，從構想、規劃、立法、到實施，歷經了三任閣揆，才讓大家感受到成果。

風電跟稅改的經驗，說明了兩件事。第一，這個政府不炒短線，認真做長遠規劃；第二，一個重要的政策，通常必須是「三年有成」，才會開花結果，但在這個之前，執政者必須忍受孤獨。

我必須承認，這三年來我承受很大的壓力，也經常承受壓力，但是我也有信心，第四年的時候，就是我們一起收穫的開始。

我再講幾個例子，為了年金改革，我忍受了三年的謾罵，但是換來年金至少三十年不會破產，政府會有更多資源來照顧更多的人。

還有「前瞻基礎建設計畫」，當初很多人把它罵得一無是處，但是這些人中的很多人，現在都在收割我們的成果。接下來大家會看到，基礎建設陸續完成，同時也創造出可觀的內需，支撐台灣經濟成長。

特別是在美中貿易戰的影響之下，內需會支撐台灣經濟穩定的成長。

幾個星期前，我去主持了潛艦國造專用廠房的動土典禮，台灣自己建造潛艦，是過去每一任總統的夢想，終於在我手中開始實現。

前陣子，我也參加了福衛七號裝箱運送的典禮，台灣人研發和製造的衛星，將可以貢獻最精準的氣象資料給全世界。台灣的太空科技，也幫助全人類觀測到黑洞的影像。

這個就是三年有成的概念，每一項成績都不是憑空出現，需要紮實的努力。

我要告訴三年來感到失望的朋友，只要多一點耐心，你就會看見，我們做的事情比你想像的多很多，我也要告訴三年來不斷唱衰台灣的人，你們不會得逞。

很多關心蔡英文的朋友，認為我實在很傻，做得越多，被罵得越兇，做了一堆長遠規劃，短期都看不見。得罪人的事，別人都第二任再做，或乾脆不做，只有蔡英文第一任就做。

但是我必須要說，該做的事，就必須要做。如果第一任不敢做，第二任也不會有勇氣去做。我付出的政治代價確實很大，但如果我只做炒短線的事情，這個國家就只會在原地踏步，甚至是越來越衰弱。

我的目標只有一個，就是不讓台灣停留在過去。國際政治經濟局勢正在劇烈變化，我必須要把國家帶向未來。

就是因為這三年的努力，我們扭轉了過去的錯誤。如果我們延續國民黨「把經濟鎖在中國」的戰略，那麼我要請問，在美中貿易戰的風險下，台灣憑什麼可以生存？

我們不斷幫台灣調整經濟體質，終於迎來了投資大爆發的時刻，外商加碼投資，台商競相回流，還有前瞻特別預算的投資帶動了內需成長。此外，都更、長照、綠能、國防產業，每一項內需的創造，都是未來經濟的基底，都是年輕人的工作機會。

過去三年，我們做了許多事在重新定義台灣，我要請大家記住十個關鍵字，也就是加薪減稅、擴大投資、產業升級、非核家園、綠色能源、年金改革、長照托育、社會住宅、國防自主、捍衛主權。

這幾個關鍵字拼湊起來，就是台灣現在和過去最大的差別，也是國家未來的圖像。忙碌的三年，一千多個日子，就是為了這一刻。

也許是因為國際處境很艱難，台灣人對自己缺乏信心。但是國際社會一直看好我們。台灣的經濟在穩定的成長，機會在增加，「世界經濟論壇」說，台灣總體經濟穩定是全球第一，創新能力也是亞洲第一。

因為美中貿易大戰，MIT，也就是「Made in Taiwan」，重新成為熱門關鍵字，這就是下一個階段的國家總目標，我們不只是要再一次擦亮MIT的招牌，更要在原來的基礎上，創造一個「MIT upgrade」，讓「台灣製造」不再只是零組件、代工，而是共同打造一個人工智慧、綠能、高科技，所有未來人類最好的生產和生活的「新經濟典範」。

因此，我希望在下一個任期，舉辦一場「台灣博覽會」，讓全世界的朋友，都看見「MIT upgrade」所帶來的綜合國力。

我們有太多傲視國際的軟實力，可以展現在世人的眼前，例如，在智慧機械助攻之下，台灣的機械產業產值突破兆元，物聯網也加入成為兆元產業。我們是全球ICT產業鏈中，品質最好的供應者，我們在生技、醫療、醫藥產業的實力，同樣是居於領先地位。

經過三年努力，綠能產業將會帶動兆元的投資；潛艦國造、國機國造，會帶動國防產業鏈的發展；隨著衛星的研發，就連我們的太空產業也會蓬勃的發展。這些都是台灣未來長期的競爭力，也是年輕人就業的場域。

還有最重要的，台灣是世界上最安全的資通產品的生產基地，台灣也是世界上最活躍的高科技產品研發基地。

同時我要請大家不要忘記，我們的農業、文化、醫療、教育、社福制度，都有很多國家想來台灣學習取經。

「台灣製造」的招牌，一天比一天發亮，我相信一場「台灣博覽會」，不僅可以讓全世界都成為台灣的客戶，擴大各領域的合作商機，突顯台灣的軟實力，最重要的是，可以展現我們作為一個國家，這幾十年來累積的成就。

最後我想說，台灣堅守民主價值，經濟自主獨立，雖然是小國小民，但是我們是好國好民。我要請問，我們有什麼理由，對她沒有信心？我們有什麼理由要把她拱手讓給別人？

沒有錯，對岸的中國很強大，一國兩制喊得很大聲，但是我們要有自信地更大聲說，我們只有一個國家，就是中華民國台灣；我們只有一個制度，就是民主、自由、人權。

能夠領導這個國家，是我一生最大的榮幸，過去三年我不計毀譽，帶領台灣前進，未來的任期當中，我也會繼續勇猛精進，為台灣的升級跟轉型繼續來努力，為台灣人民的安全和幸福來奮鬥到底。謝謝大家。