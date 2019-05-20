新二代夜宿博物館　恐龍陪睡、電影之夜超過癮

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台博館邀請新二代夜宿博物館，並舉辦系列精彩活動，帶來一個不一樣的夜晚。

國立台灣博物館（以下簡稱台博館）長期推動國際交流及文化平權，近年來配合新南向政策，推出新住民服務大使培訓計畫、邀請新住民加入博物館策展行動，以及主協辦多種東南亞文化活動，近期更將推廣重點對象延伸到新住民二代，讓文化交流從小紮根。

台博館透露，特別選在國際博物館日攜手中華民國博物館學會推出夜宿博物館活動，除了夜間有侏羅紀恐龍陪伴入眠，還有來去古蹟看骨跡環境教育課程、古生物及食物生物學展區導覽、夜間電影欣賞及台北城健走等行程，藉由豐富的自然史展示內容，以及有趣的空間氛圍，傳遞台灣文化、自然與環境特色。

台博館表示，過去館內舉辦過多次的夜宿博物館活動，每次報名都是秒殺。博物館也主動邀請偏鄉兒童參與，每個小朋友第一次到臺北、第一次與恐龍共眠的驚奇，都讓館方強烈感受到兒童對自然世界充滿求知慾及好奇心，也更堅定館方強化辦理關懷偏鄉、弱勢族群文化推廣活動的決心。

台博館也特別邀請泰友印越舞蹈社（Gema Anklung）與印尼竹琴團（VIT Dance Group）在百年博物館演出，演出者成員為來自印尼、越南、泰國與菲律賓的新住民與其子女們，將長期學習、研發與創新母國文化的舞蹈及音樂呈現在大眾面前。