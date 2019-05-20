為求勝不擇手段？台南市議員：蔡英文何不退黨參選

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）總統蔡英文日前到台南，全程由曾脫（民進）黨並與攜手國民黨市議員而當選台南市議長的郭信良陪同，民進黨台南市黨部主委黃先柱及議員邱莉莉近日接連砲轟蔡為選總統飢不擇食，若不認同黨紀，乾脆退黨尋求連任，別再為難民進黨。

媒體報導，針對蔡英文總統與台南市議長郭信良、市議員陳怡珍等人攜手同台，民進黨市議員邱莉莉表示，郭信良是用什麼方法拿下議長，蔡英文總統心知肚明，「挺英派」不但在中評會為跑票議員脫罪，現在蔡英文更和叛黨集團走在一起，這是為求在賴大本營突圍，而不惜和「叛黨集團」默契交換嗎？

邱莉莉表示，民進黨市議會黨團當初是透過公開且民主的程序，採用假投票推選她競選議長，郭信良見假投票票數不會過半，便與陳怡珍等人離席拒絕承認民主程序的結果，轉而與國民黨市議會黨團通力合作，在謝龍介和上屆李全教競選議長的班底操盤協助之下，當選第3屆台南市議會議長。

邱莉莉說，郭信良、陳怡珍、周麗津、吳通龍等4位叛黨集團的議員，在退出民進黨時把民進黨批評到體無完膚，說民進黨已經沒救了，但現在蔡英文總統選擇與形象飽受爭議、負面傳聞不斷的郭信良等叛黨人士合作，確實在基層已經引起相當大的非議。

她說，蔡英文去年底因為民進黨地方大選大敗而下台的黨主席，今天她卻又和叛黨集團的議員合作，難道都沒有反省自己該負的政治責任？還是只要為了能夠初選贏，什麼手段都沒有關係？



