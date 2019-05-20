美富商慨捐12.5億 畢業生學貸他全包了

非裔美籍億萬富翁投資人史密斯今天在喬治亞州亞特蘭大莫豪斯學院畢業演說中，宣布替該校今年度的所有畢業生償還學生貸款，金額估計達4000萬美元（約新台幣12億5500萬元）。

史密斯（Robert Smith）於2000年創立私募公司Vista Equity Partners，身家預估達44億美元，2015年被富比士雜誌（Forbes Magazine）評選為最富有的非裔美國人，超越同為億萬富翁的美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）。

路透社報導，史密斯的演講影片可以看到，在場畢業生個個瞠目結舌，接著他們站起來尖叫鼓掌，雀躍神情全寫在臉上。

史密斯在演說中，指著台下400名頭戴學士帽、身穿黑色畢業服的學生說：「2019年班畢業生，算我的！我的家族將撥款替他們付清學貸。」

史密斯接著指出，知道這一切都會是值得的，他們會把善舉繼續傳下去，幫助改善更多非裔美國人的生活。

法新社報導，莫豪斯學院（Morehouse College）發言人指出，這是這間傳統黑人大學收到有史以來最大的禮物。該校知名校友包括美國民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）、導演史派克李（Spike Lee）和影星山繆傑克森（Samuel L. Jackson）。

主修商科的學生杜米爾斯（Elijah Dormeus）興奮地表示：「如果我能後空翻，我會馬上做。我真的感到欣喜若狂。」

他說自己身上背了9萬美元學貸，他的母親是紐約哈林區（Harlem）一間學校的校車司機。