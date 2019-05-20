響應減塑 香港群星齊拍環保宣導片

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合報導）為響應環保減塑，包括郭富城、劉嘉玲、鄭秀文等60位香港藝人一起站出來，拍攝宣導影片呼籲港人減少使用塑膠產品。

香港環保團體EcoDrive與香港新活力青年智庫共同發起「不要膠下去」活動，呼籲香港人減少使用拋棄式塑膠產品，例如塑膠袋、吸管、塑膠餐盒等等。為了吸引大眾關注，特別邀請郭富城、劉嘉玲、鄭秀文、梁詠琪、楊千樺、吳君如、甄子丹、袁詠儀、任賢齊等60位藝人拍攝宣傳照及宣導影片。

宣傳照以「塑膠」為主題，由知名攝影師夏永康操刀。每位藝人手持不同的塑膠產品，演繹塑膠對環境的危害。

(圖／梁詠琪臉書)

(圖／任賢齊臉書)

台灣自2002年開始分階段限用塑膠袋，其後台北市與新北市的家戶垃圾也開始實施專用垃圾袋。2018年環保署宣布擴大實施限塑，新增7大類管制對象，包含麵包店、洗衣店及飲料店等等。

香港綠色和平組織指出，雖然香港自2009年開始分階段徵收塑膠袋費用，但塑膠袋的用量不減反增。網購與快遞業蓬勃發展，大量使用塑膠包材也成了減塑阻力。做為一個國際城市，香港在減塑的腳步上相對落後。

EcoDrive與香港新活力青年智庫希望藉由「不要膠下去」活動，提升香港人的減塑意識。除了宣布將5月30日訂為「無膠日」，5月30日至6月2日亦將在銅鑼灣的希慎廣場舉辦「不要膠下去」攝影展，展出上述藝人協力拍攝的宣傳照。