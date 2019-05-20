國父紀念館王大閎逝世週年特展　登月紀念碑珍貴手稿一次看

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）國父紀念館紀推出建館建築師「王大閎逝世周年紀念特展」以及相關系列活動，包含珍貴典藏手稿展出，論壇、導覽等活動，了解大師波折且精彩的一生，已於2樓文華軒開放免費入場至6月9日止。

國父紀念館（以下簡稱國館）於1972年建館完成，由知名建築師王大閎先生設計，至今已屹立不搖47年。去（2019）年五月王大閎已悄然辭世，國館為紀念大師逝世週年，推出「王大閎逝世周年紀念特展」。

國館表示，今年適逢王大閎先生逝世周年，也是國父紀念館在去年5月3日被指定為市定古蹟之際，特別舉辦此一紀念特展。

王大閎可被視為台灣建築界的傳奇，曾留學英國劍橋大學、美國哈佛大學，且與知名華裔建築師貝聿銘為同班同學，為少數受過完整西方現代主義洗禮的華人建築師。

最後，王大閎選擇落腳台灣，並於台北成立大洪建築師事務所，作品涵蓋國父紀念館、外交部、教育部、台大活動中心等，其中，國父紀念館為最具代表性的公共建築之一。

國館館長梁永斐表示，這個展覽名為「妥協與夢想」，不深入研讀不知其偉大，研讀之後才知道它的偉大與自己的渺小。閱讀王大閎先生的人生閱歷與事蹟，以及他的父親王寵惠先生的歷史史蹟與貢獻之後，覺得自己更加渺小。

梁永斐強調，王大閎與華裔建築師貝聿銘兩人同年且為同學，去年逝世時獲得蔡總統褒揚令，一生可謂奉獻台灣這塊土地，是一位追求奇幻夢想的行動家，創作「登陸月球紀念碑」，也是一位深具藝術家氣息的建築師。

特別的是，「登陸月球紀念碑」為高252.71呎的純白紀念碑，象徵月球與地球之間的最大距離252710。這也成為王大閎的遺願，然而，他的兒子王守正計畫推動這項計畫，完成父親的心願。



展覽現場展示「登陸月球紀念碑」手稿、模型等。（圖/台灣英文新聞 Lyla）

文化部政務次長蕭宗煌表示，貝聿銘享譽國際並在台灣留下了知名的東海大學路思義教堂，但王大閎選擇回到台灣這塊土地，從此作為他一生主要的創作基地，而其中最重要的作品就是國父紀念館，成為一個集便民、親民、休閒遊憩與教育社教的重要建築。

另外，王大閎設計國父紀館的過程卻很曲折。中央社報導，王守正透露，爸爸在家裡很少談公事，沒把委屈說出來，但從他寫的文章可以看得出來。

當年設計國父紀念館時，蔣介石想要讓屋頂有清代宮殿的風格，一度延宕進度，後來王大閎說服蔣介石，認為孫中山革命就是要推翻滿清，要是紀念館仿效清朝宮廷模樣，對孫中山不就是一種諷刺？後來才改採文官紗帽造型的屋頂造型，隱喻權力的象徵。

銘傳大學建築系專任助理教授徐明松認為，王大閎在建築史上的地位，除了是把中式建築與西式建築融合外，在戰後台灣物資貧乏下，要以有限材料蓋出國父紀念館，非常難得，「國父紀念館雖然蓋成中國式屋頂，但下方沒有太多裝飾性的元素，是現代建築結合傳統的代表」。

適逢國館47週年館慶及王大閎先生逝世一周年，特別辦理此展覽活動。除了向這位當代台灣偉大建築師致敬外，更重要的是將檔案中50餘年前的文獻原件再次展現於國人面前。



國館模型展出（圖/台灣英文新聞 Lyla）



王大閎珍貴手稿（圖/台灣英文新聞 Lyla）