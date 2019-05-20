〈財經主筆室〉中美貿戰效應陸續浮現 匯率升貶呈兩面刃

美中貿易戰衝擊全球金融市場，台灣也難以避免受重大影響，除外資將台股視為提款機，股市成重災區外，外匯市場也因外資大舉匯出，上周五(17日)新台幣兌美元終場重挫1.32角，收31.297元兌1美元，為逾2年來新低，新台幣兌美元短短一周就跌掉1.08%，且短期跌勢似乎難止。但中美貿易戰影響跟一般民眾有何干係呢？出國消費變貴、進口成本提高導致物價上漲等，都是新台幣貶值所造成的效應，中美貿易戰帶來的負面影響，相信民眾會愈來愈有感。

美中貿易戰情勢似惡化，加上美國打擊中國華為動作，更衝擊全球資本市場，不少新興市場資金紛紛外逃轉進各種避險資產，包括日圓。買盤大舉湧入下促使日圓最近強勢升值，最大升幅一度達1.85%，同期間新台幣又貶，這一升一貶結果就是台幣兌日圓匯率貶幅更大，目前距暑期假期僅一個月左右，台幣急貶讓出國成本增加，讓不少正在安排暑期親子海外旅行家長增添不小困擾，尤其對今年暑假有意前往日本渡假者，衝擊應該會很有感覺。

上周外資淨匯出近20億美元，約新台幣5~600億左右，讓新台幣一周重貶3.39角，一舉貶破31元大關，5月以來則跌掉3.92角，跌幅更達1.25%，雖然新台幣已貶至2年來新低，但新台幣貶勢格局仍難以避免，似乎只是貶快或貶慢的問題。上周新台幣單周跌幅雖達1.08%，與鄰近國家的人民幣跌幅1.38%、韓元跌幅1.54%相比為少，但在各國競相貶值的預期心理下，短期外資似乎仍會持續調節台股匯出，不利新台幣扭轉跌勢。

幣值升貶其實是雙面刃，大家都知道貶值有利出口，但不利於進口，台灣以出口為導向，按道理是對我有利，但我們主要競爭對手韓國，這次幣值貶值幅度比我們更兇，若說要以貶值來搶訂單，我們似乎沒有貶的比韓國多，訂單能搶得過韓國嗎？ 政府應該好好檢視一下出口訂單成效如何？只怕貶值救出口不如人家，反而讓我們受到進口成本增加的負面效應加大。

台幣貶值負面效應包括民眾出國成本增加、買進口名牌品消費變貴、外資大舉拋售台股讓股市由多轉空、進口商品成本增加等。也許有些人會認為不出國、不買進口名牌品、不投資股市，與台幣貶值似乎就沒有直接關係，其實不然，台幣貶值會讓進口原物料成本增加，造成加工業者經營成本增加，緊接而來的就是出現業者調漲物價，最後為物價上漲買單的還是廣大民眾。

中美貿易戰過去被討論的話題，總是圍繞在台商受影響程度有多大？台商是否回流台灣？台灣科技廠受影響程度？似乎與一般升斗小民好像沒有太多的關係、或許應該說沒有直接影響？但此次美中貿易衝突加劇，熱錢為避險，大舉撤出亞洲新興市場，造成亞洲貨幣走勢劇變，新台幣匯率急貶將讓荷包縮水的事實，相信民眾不會再認為中美貿易戰與我無關了。