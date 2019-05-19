拖延初選民調太超過 卓榮泰：若協商未果將送請決議

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）民進黨黨內總統初選民調在即，賴、蔡陣營於17日再度進行第二次事務協商。民進黨黨主席卓榮泰今（19）日表示，若是協調未能如預期，黨中央唯能備妥5月1日通過的選務工作日程報告案送請決議，公平公正辦理總統提名初選。

前行政院長賴清德與總統蔡英文陣營於5月17日進行第二次事務性協商，並決定將辦理2場辯論會，將手機納入民調與採對比式民調等。

由於民進黨中常會在5月1日的報告案中提出，將於5月底完成初選民調，若未能完成新的協調結果，黨中央就將以該時程進行規劃。是以，前行政院長賴清德在17日的協商之後，也在臉書上表示，「當天（17日）協商的前提是應依黨中央之前提出在五月底前完成初選的期程規劃，在這種狀況下，民調方式是否採用對比或納入一定比例手機才是可以討論的。」

根據《自由時報》報導，民進黨秘書長羅文嘉今（19）日卻表示，17日當日賴、蔡雙方陣營決定暫押初選時間至6月10日至14日才進行民調。此話一出，引發外界對蔡陣營與羅文嘉臆測，認為有不尊重民主，惡意拖延之嫌，且對於賴清德陣營來說並不公平。

民進黨主席卓榮泰今（19）日晚間出面滅火，他表示，賴陣營提到應該在五月底完成民調，是基於黨中央於5月1日提出的報告案，其中規劃的民調完成時間確實是在五月底，因此賴陣營所說的並沒有錯。

此外，大家引頸期盼的協調工作每天持續地進行，近兩次的協調會議雙方都展現了十足的誠意，我們都期待能在5月22日中執會前有更多的進展，若是協調未能如預期，黨中央唯能備妥5月1日通過的選務工作日程報告案送請決議，公平公正辦理總統提名初選。