台灣民意基金會最新民調　賴清德領先蔡英文12百分點

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）財團法人台灣民意基金會今（19）日舉行「民進黨重返執政三周年」最新民調記者會，針對民主進步黨初選，前行政院長賴清德的支持率仍大幅領先總統蔡英文，國民黨初選則是由高雄市長韓國瑜領先，不過也只高於鴻海集團董事長郭台銘2個百分點。

台灣民意基金會今早上在台灣大學校友會館召開5月全國性民調發表會，並由基金會董事長游盈隆主持。

關於民進黨總統初選，基金會最新的民調顯示，20歲以上的台灣選民中，百分之49支持賴清德，百分之37.2支持蔡英文，其他尚有百分之13.8無法決定、不知道或拒答，賴清德仍大幅領先蔡英文12個百分點。

游盈隆表示，蔡英文在過去一個月急起直追，民調提升了9.5個百分點，而賴清德則略微下跌約1個百分點，不過整體而言，賴清德仍大幅領先蔡英文12個百分點。

在國民黨初選中，有百分之23.8的選民支持韓國瑜，百分之21.8支持郭台銘，百分之20支持前立法院長王金平，百分之18.3支持前新北市長朱立倫，另有百分之16.1尚難決定、不知道或拒答。

游盈隆表示，這項民調顯示，國民黨總統初選將是「八仙過海，各顯神通」的局面，人人有希望，個個沒把握，不到最後一刻，不會分出勝負。

此外，交叉民調也發現，當蔡英文對上韓國瑜時，有百分之47選民傾向支持蔡英文，百分之41傾向支持韓國瑜，而當賴清德對上韓國瑜時，賴清德獲百分之53的支持，韓國瑜僅獲百分之38.5的支持。

至於蔡英文聲望，最新民意顯示，有百分之43的選民基本上贊同蔡蔡英文處理國家大事的方式，百分之47的人則不贊同，不贊同的人比贊同的人多約四個百分點。

游盈隆指出，這項發現意味著蔡英文長期低迷的民意支持度出現了顯著翻轉的現象，能否從此穩步向前，或只是 520周年慶的曇花一現，值得觀察。

游盈隆表示，總體來說，在人民眼中，民進黨三年執政表現較第一年及第二年相比稍有改善，但距離理想尚遠，若考慮今年是總統及立 委大選年，做為執政黨，這樣的民意反應當然不是一個好預兆。

游盈隆提及，關於蔡英文執政三年的表現，在六項重大施政作為中，相對較受肯定的只有國防表現一項，其他五項包括兩岸、外交、經濟、司改、同婚，不滿意者都高於滿意者。整體而言，蔡英文總統上台執政三年，全國人民打出55分的不及格分數，值得警惕。