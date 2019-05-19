出門在外怕危險？TripAdvisor推新功能　旅遊安全資訊透明

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國際知名旅遊平台TripAdvisor又推出新功能！不只協助旅客全面規劃旅程，現更將觸角擴及到大家都十分注重的旅遊安全。

TripAdvisor剛於去（2018）年底讓用戶不僅可以計劃和預訂更完美的旅程，也可從朋友和旅遊達人的分享中獲得實用建議和相關資訊。現在更著手規劃新功能，將當地的旅遊安全資訊透明化。

TripAdvisor說明，根據最近的一項研究，67％的旅行者表示目的地的「安全性」最為重要。 對於許多女性、LGBTQ 的成員，和擁有無障礙需求的旅客來說，取得旅行安全的資訊可能是生死攸關的問題。

TripAdvisor 現更推出新功能，使旅行者在汲取資訊的過程中更容易地獲取相關評論，可以篩選有關旅行安全的評論，以及所有安全性相關的評論都會特別標注，方便辨識一目瞭然。

TripAdvisor 針對最新的功能表示，用戶可在28種語言的評論選項中，篩選過去旅行者發表有關「旅行安全」的評論，包含過去一年與服務供應商旗下的員工有關性侵犯和性騷擾的評論、以及涉及性侵犯，死亡，吸毒、武裝搶劫、人身攻擊等案例。

另外，每則包含安全相關訊息的評論都會在頂部被特別標示，以便旅行者辨別。

TripAdvisor 核心體驗業務部門總裁Lindsay Nelson表示，這些新功能只是TripAdvisor致力提升安全資訊的開始。在接下來的幾個月中，將進行廣泛的用戶研究，以了解哪些功能可為全球旅行者帶來最大的好處，例如，酒店是否有全天候保全或附近街道是否適合在晚上步行。



新功能（圖/TripAdvisor）