亞太第三亞洲第一 台灣同性婚姻合法化全球關注

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）立法院在週五 (17日) 三讀通過同性婚姻專法，讓台灣除了成為亞洲第一個將同性婚姻合法化的國家外，在「亞太地區」，更是與澳洲與紐西蘭齊名，成為這個區域唯三允許同性結婚的國家，這樣跨時代的壯舉吸引了全球媒體的注意力，紛紛以頭條進行報導，現階段，加上台灣在內，全球有28個國家允許了同性婚姻，其中接近三分之二，大約18國是西歐國家。

這幾年同性婚姻在全球取得重大的戰果，台灣通過法案的時間，非常接近奧地利最高法院認定同婚合法的一週年，2017年澳洲與德國簽署法案讓同婚合法也是大勝利之一，然而，儘管大部分西歐國家都認定同性婚姻是重要的人權而予以承認，仍有少部分國家沒有跟進。

相較於開了同性婚姻合法化第一槍的北歐國家（丹麥在1989年通過「同性註冊伴侶關係」，雖不是完整的權益，卻是同性婚姻的濫觴），義大利和瑞士在該議題上保持了沈默，而捷克、斯洛伐克、匈牙利等中歐、東歐國家也沒有任何的動作，希臘、塞爾維亞等相對保守的巴爾幹國家更是不用說了。

在世界的其他地方，南非是非洲唯一一個以法律保障同性結婚的國家，在美洲地區，加拿大、美國等北美國家和巴西、烏拉圭、阿根廷與哥倫比亞等南美國家也已經允許了同性婚姻，墨西哥則在某些特定的狀況下予以保護。

事實上，在一些地區同性婚姻儘管沒有合法，這些觀念仍就進入了民眾的生活，根據皮尤研究中心(Pew Research Center)調查，雖然義大利並沒有立法保障，大部分受訪民眾仍認為這樣的權利應該以法律進行保護，對於那些已經立法同意的國家，更是如此。