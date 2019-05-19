美頒布禁令　任正非：華為成長放緩，但影響有限

（台灣英文新聞／鄧佩儒 外電報導）美國政府在週四（16）宣布將華為列入黑名單，以國安為由將限制美國公司將其產品或零件售予華為，華為創辦人兼總裁任正非週六（17）首度接受媒體訪問時表示，華為已有準備，將持續開發自主晶片，他也預估華為的成長可能放緩，但程度輕微（slightly）。

任正非週六在華為深圳總公司接受日本《日本經濟新聞》專訪時強調，華為「沒有做過任何違法的事情」，他的公司將繼續開發自主晶片，以減輕美國政府頒布的禁令對華為生產線的影響。

任正非表示，即使高通和其他美國供應商不再將晶片賣給華為，華為也不會有事，「 我們已經為此做好準備。」

美國政府在周四將華為及其數十家子公司列入「實體清單（Entity List）」，意即若是美國公司欲將產品賣給清單上遭政府認定具有國安風險的公司，必須先經過相關部門的核准。這也是繼總統川普（Donald Trump）在上週宣布對中國2,000億美元的產品提高關稅至百分之25後，又一打擊中國企業之舉。

任正非向媒體表示，此次美國對華為祭出的禁令影響有限，「華為的成長預期將會放緩，不過只有輕微（放緩）」，年成長率可能不及原先設定的百分之20的目標。

任正非也表示，華為不會接受美國的指使改變經營策略，也不會向中興通訊一樣向美國屈服。

美國商務部在去（2018）年頒布七年內禁止美國企業銷售零件予中興的制裁，使得中興一度面臨破產困境，最後在中興同意繳交14億美元罰款及保證金，並更換董事會及管理階層後，美國政府才解除制裁。