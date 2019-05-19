雙語學習結合闖關遊戲 移民署與學童一起認識世界多元文化

（台灣英文新聞/李文潔 綜合報導）為了與世界接軌，台灣推動雙語教學政策積極培養雙語人才。移民署臺北市服務站特別安排多位移民官，至台北市北投區文化國小參加一年一度文化英語遊藝會，並設計了英語、韓語情境學習暨闖關活動與小朋友互動，百餘人爭相闖關，體驗新南向18國及日本、韓國、英國、美國、印度、義大利等文化特色。

今年北投文化國小雙語教育（Bilingual Education）的主題為「綠愛地球Our Green Earth」，為了讓小朋友多認識世界文化，移民署也派出多位移民官與小朋友練習英語及韓語。

其中，畢業於英國倫敦政治經濟學院的移民官曾潔如，用英文詢問世界各地著名景點，如日本富士山、英國倫敦大橋、美國紐約自由女神、印度泰姬瑪哈陵、義大利羅馬競技場等及印象中好吃的食物有哪些。

謝皓琪以韓國國旗的解說，教小朋友學一句韓語。而移民官張瓈云則用英文考大家如何辨識18個新南向國家國旗，關主們都很驚訝，同學們反應很快，很勇於發表。

任職於文化國小的外師也都在現場英語闖關活動中擔任關主，分別是美國、英國及澳洲的文化問答闖關，這些可都是新移民的國家呢！

文化國小校長江啟昱表示，該校學校教育致力於發展國際教育，將英語作為溝通的工具，營造實用的場域，讓孩子可以培養跨國界多元文化涵養，將來也能成為國家國際經貿的小尖兵，非常感謝移民署移民官蒞校擔任關主，指導同學更深層認識世界。

移民署臺北市服務站主任黃齡玉表示，要與世界做朋友，第一就是語言，透過語言能與世界更好的交流，她更鼓勵小朋友要培養自己多國語能力，長大後，能以移民官為志願，服務國家，迎向世界。