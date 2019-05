台灣同婚合法遭中國官媒「吃豆腐」　吳釗燮回嗆爛透了

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)立法院在週五(17)三讀通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」,成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家,不料中國官媒竟趁機沾光,大言不慚地推文表示「中國台灣同婚合法,成為亞洲第一」,我國外交部長吳釗燮便回嗆這是大錯特錯,同婚法案是由民主台灣的國會通過,跟極權中國一點關係也沒有。

我國立法院在週五午間通過婚姻平權法案,成為亞洲第一個立法保障同性婚姻的國家,總統蔡英文隨後也透過推特表示,「我們朝著真正的平等邁出了一大步,使台灣成為更好的國家。」各國媒體也大幅度報導此事。

因迫害新疆維吾爾族、西藏獨立運動人士及政治異議者而在國際間惡名昭彰的中國,對於台灣通過此項人權法案相當低調,不過中國官媒《人民日報》海外版卻在推特上企圖「吃豆腐」,表示「中國台灣議員通過同性婚姻合法立法,成為亞洲第一(Local lawmakers in Taiwan, China, have legalized same-sex marriage in a first for Asia)」。

►《人民日報》推文(圖片截取自推特)

《人民日報》的推文除引發大批網友留言批評及吐槽外,吳釗燮今日也透過推特表示「錯了!這項法案是由我們的國會通過,且很快將由總統簽署生效。民主台灣本身即是國家,和獨裁中國一點關係也沒有。《人民日報》是共產黨洗腦機器,爛透了。」