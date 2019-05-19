演給動物看！生態混種劇場不忘本　台北市立動物園7/6登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）「水・彩」生態多媒體劇場結合舞蹈、音樂、繪畫，透過動物視角多元探討生態永續議題，將突破框架回歸初心，前往台北市立動物園演給動物們看。

台師大推出的「水・彩」生態多媒體劇場（以下簡稱水・彩）從動物角度出發，力促生態永續，替世界盡一己之力不落人後，已於台灣、中國演出並獲廣大迴響，更受到台達電力挺，贊助高規格投影機讓演出如虎添翼，且於嘉義的演出更讓台下觀眾遲遲不肯散場離去。

「水・彩」執導同時也為台師大表演藝術所所長夏學理表示，在國際知名生態藝術大師楊恩生教授的居間聯繫下，一起與動物園園方達成7月6日「為動物而演、向生態致敬」的美好共識。

夏學理透露，在動物園的戶外演出位置面朝紅鶴生態區，因此，楊恩生將會為紅鶴獻畫。另外，因應本次戶外演出時段，陽光依然充沛，台達電子關聯企業Digital Projection除將繼續全力支援超高階投影外，也會提供最專業的技術協助。



楊恩生（中）以及夏學理（右2）策劃於動物園演出「水・彩」生態多媒體劇場（圖/夏學理提供）

楊恩生回憶道，1980年代中期，他曾帶著一群學生在台北市立動物園木柵新園進行展館內的展間彩繪工作，30多年過去了，在他走遍世界極地，以彩筆為「生態永續」奉獻一生後，他想起當年那份「為動物園展間彩繪」的工作。

楊恩生強調，「從動物園來，回動物園去」，是他想促成「水・彩」在動物園演出的原因。

特別的是， 去（2018）年11月「水・彩」首演中，台北市立動物園園長金仕謙也為座上賓，他表示「水・彩」最美妙的地方，在於畫筆與鋼琴的結合，處處扣人心弦，可以巧妙表達對於大地萬物的愛與關懷。成功的以跨界合作方式，創造出完美的生態永續主題式藝術演出。

楊恩生以及金仕謙為多年好友，參加過楊恩生多場展覽的金仕謙表示，總能在楊教授的畫作裡發現生命的精彩與感動，但卻是第一次感受到楊教授的畫作竟能因為音樂、影像的襯托而更顯生命律動。

此外，「水・彩」於動物園演出時，功學社音樂中心也將提供平台鋼琴，攜手由台藝大舞蹈系主任曾照薰推薦該系優質的舞者群演出，將讓觀眾從琴聲、繪畫、影像、舞蹈、詩作中找到平靜，在打擊樂聲中領受感慨與觸動，進而在生活中一起力促生態永續。

「水・彩」將於7月6日台北市立動物園木柵演出兩場，首場於晚間6點30分開演，第二場則為7點45分，更多詳情請前往臺師大表演藝術研究所臉書或動物園官網查詢。