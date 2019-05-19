巴西副總統訪中國　重啟兩國緊密關係

巴西副總統莫勞明天起訪問中國六天，被認為是加強巴西與主要貿易夥伴中國關係的關鍵。分析家指出，這次訪問具有象徵意義，並有可能產生實際的經濟影響。

首先，表明巴西確實認為中國是重要的貿易夥伴。由於巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在當選總統前針對中國發表敵對言論，所以這一點表態尤其重要。

從經濟角度來看，莫勞（Hamilton Mourao）與中國國家副主席王岐山也應重啟兩國間最重要的貿易談判論壇，而這項會議將於23日舉行，也是莫勞此行最主要的議程。中巴高層協調與合作委員會自2015年以來停擺。

巴西副總統亦可能提出波索納洛政府在中國促進基礎設施投資，以換取經濟效益的「一帶一路」倡議中的立場。

巴中工商總會會長唐凱千指出，莫勞此行是巴西重申中國是重要夥伴的機會。

波索納洛在競選期間曾將中國譬喻為「一個想主導巴西經濟戰略產業部門的掠奪者。」還有波索納洛和他的3個兒子在2018年3月訪問台灣，也令中國政府非常不滿。

當時，中國駐巴西大使館曾對波索納洛表示擔憂，稱波索納洛家族訪台不僅侵犯中國的主權和領土完整，也導致中巴全球戰略夥伴關係動盪。

從這個意義上說，商業、法律和工程高等教育機構（Insper）國際關係教授孔森提諾（Leandro Consentino）指出，在對立事件中，莫勞一直扮演和解的角色，重申中國是巴西重要貿易夥伴。因此，莫勞訪問中國可以為巴西提供更務實的外交政策。

巴西國際關係中心（Cebri）分析家索亞瑞斯（Andre Soares）認為，中巴高層協調與合作委員會會議是波索納洛政府拉近與中國貿易關係的機會。

該委員會自2004年成立以來，傳統上由副總統主導，以解決兩國關係的瓶頸。在最近接受巴西電視台採訪時，莫勞談到委員會的重要性，稱它是巴西企業能夠進入中國市場的官僚主義一條出路。

倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究所所長曾銳生說，中美貿易戰是目前中國國家主席習近平最關心的問題，巴西可以運用作為中國重要原物料供應國的條件，與北京進行談判。

自2009年以來，中國一直是巴西的主要貿易夥伴，去年巴西出口642億美元到中國，與2017年相比高35%，大豆占出貨量的43%，石油占22%，鐵礦石占17%；巴西從中國進口350億美元，主要是電腦資通訊產品和配件。

這些金額遠遠超過巴西對第二大貿易夥伴美國290億美元的進出口總額。

莫勞表示，中國需要巴西的食品出口。因此，在巴西投資有利於向中國運輸食品的鐵路、港口、高速公路等基礎設施，以及巴西東北部和北部的再生能源領域，中國都很感興趣。

曾銳生認為，如果巴西支持「一帶一路」，將意味著波索納洛政府與中國之間關係開啟新頁。

曾銳生指出，只要波索納洛停止像過去那樣批評中國，兩國之間的關係就不會惡化，「波索納洛可以說古巴或北韓共產黨的壞話，但不能批評中國，否則就會有問題。」