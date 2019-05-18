澳洲大選開票 保守派政府繼續執政在望

澳洲今天舉行國會大選，目前開票結果顯示，總理莫里森（Scott Morrison）領導的保守派政府後來居上，領先出口民調看好的反對黨勞工黨，可望繼續執政。

選前和出口民調雖顯示勞工黨將勝選，但在67.8%選票已經開出情況下，澳洲廣播公司（ABC）預估，自由黨和國家黨組成的聯合政府（Liberal-National coalition）將贏得74席勝選，勞工黨拿下65席。

原本選情被看好的勞工黨意外沒能取得多數席次，黨魁修頓（Bill Shorten）已宣布敗選，並表示將辭去黨魁職務。修頓在墨爾本向支持者表示：「很明顯，勞工黨沒辦法籌組下屆政府。」

他說：「為了國家利益，不久前我致電（自由黨黨魁、總理）莫里森（Scott Morrison）表示恭賀。」

路透社報導，澳洲廣播公司首席選情分析家葛林（Antony Green）表示：「目前看來，很有可能是莫里森政府繼續執政。我們只是不確定它們會以什麼態勢繼續執政，可能會成為少數政府，但拿下的席次會比在野的勞工黨多。」

莫里森領導的聯合政府出乎預期，保住偏遠郊區的邊緣選區席位，這些選區類似美國的鐵鏽帶（Rust Belt），阻撓勞工黨的勝選之路。

勞工黨支持者告尼爾森（Julie Nelson）說：「我覺得在非常負面的競選活動之後，民眾變得擔心。」

勞工黨2019大選政見主打提高醫療和教育支出，以及比聯合政府更嚴格的對抗氣候變遷政策。

現年51歲的莫里森承諾推動全面性減稅，並以執政的經濟成績單，終結勞工黨在5週競選期間的民調領先聲勢。在野的勞工黨黨魁修頓（Bill Shorten）提出強力對抗氣候變遷和提高基本薪資的政見，遭莫里森抨擊在國內經濟似將失去動能之際，不啻對經濟成長構成威脅。

勞工黨議員歐康納（Brendan O’Connor）表示：「我們提出了全面性政見。但不利我們的負面選舉發揮作用。」

歐康納說，勞工黨領導人對於開票結果「非常不安」。

「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）報導，開票結果顯示，自由黨和國家黨聯合政府的得票率遠超過民調結果，加上昆士蘭省的選情意外扭轉。勞工黨在昆士蘭省和維多利亞省表現欠佳。