台灣未令國際失望 果然成為亞洲第一

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合報導）猶記得2017年4月，在大法官會議宣布《民法》保障同性婚姻釋憲結果的前夕，國際特赦組織台灣分會與全球同步發布「#FirstInAsia 亞洲第一婚姻平權在台灣」倡議運動影片。時隔2年，現在台灣可以驕傲地告訴大家：我們做到了！

這支倡議影片內容囊括來自國際特赦組織全球各分會以及總部的聲援訊息，真切地用不同語言呼喚台灣政府盡快向婚姻平權「Say yes」！

當時國際特赦組織還與網路圖文作家厭世姬合作設計標語手牌，鼓勵全球各地關注婚姻平權的人下載手牌並拍照上傳社交平台，用行動支持台灣婚姻平權。

台灣的婚姻平權，是一條艱辛而漫長的奮鬥之路。蔡英文總統2016年上任後即推動修改《民法》。2016年底，尤美女委員擔任司法及法制委員會召委期間，初審通過攸關同性婚姻的民法修正草案。而司法院大法官會議在2017年5月24日對《民法》未能保障同志婚姻權利做出解釋，並要求立法院於2年內完成修法。

釋憲結果引發反同與保守人士的激烈抗議，他們積極推動在2018年11月的大選同時舉辦反同公投，並主張不應將同性婚姻納入《民法》，而是為同性婚姻另立專法。也因此才有昨（17）日的《司法院釋字第748號解釋施行法》三讀立法，使台灣成為亞洲第一個同婚合法的國家。

昨日同婚專法通過，國際各大媒體均第一時間報導台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，證明人權做為一種普世價值，超越了地理、語言、文化等隔閡，更超越政治與意識形態。