「辣台妹」應該公開歡迎「達賴喇嘛」訪台

1989年諾貝爾和平獎得主「達賴喇嘛」曾經三次訪問台灣：1997年、2001年、及2009年。

達賴喇嘛第一次訪問台灣：1997年3月28日；

當時「李登輝總統」跟達賴喇嘛在「台北賓館」，舉行第一次的「歷史性會晤」，歷時45分。當時執政黨國民黨文工會公開以「民主先生」與「和平使者」，分別來形容李登輝跟達賴喇嘛的歷史會。

達賴喇嘛第二次訪問台灣：2001年4月5日；

當時「陳水扁總統」在總統府接見達賴喇嘛，雙方晤談一個小時。當時的馬英九市長致贈市鑰給達賴喇嘛，並推崇達賴喇嘛有卓越的智慧跟經驗。

達賴喇嘛第三次訪問台灣：2009年8月30日；

當時因為台灣發生莫拉克颱風（Typhoon Morakot）八八水災重創南台灣，當時的民進黨執政南部七縣市縣市長聯名，邀請達賴喇嘛訪台慰問災民、為災民祈福。馬英九總統沒有跟達賴喇嘛見面。

達賴喇嘛是舉世敬重的宗教領袖，在台灣有很多信眾希望他再度來台弘法。基於自由、民主、人權是普世價值，達賴喇嘛有權利、自由到任何他想要去的地方。

我們呼籲「辣台妹」蔡英文總統，應該表示歡迎達賴喇嘛再度訪台，並在外交、維安等作業全力配合，表達對於「自由、民主、人權」的重視。因為「自由、民主、人權」是普世價值，沒有模糊空間。