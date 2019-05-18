豪雨轟台多條省道封閉 　嘉義阿里山林鐵支線停駛

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 受西南風影響，今（18)日中南部山區有豪雨發生。交通部公路總局表示，今下午2點已封閉台20線勤和－復興中期道路。台18線78.3K因山區持續降雨，邊坡落石不斷造成雙向交通阻斷，預計今日傍晚6點搶通。

至於台21線131K同富隧道路段大孤石坍方，道路雙向阻斷。此外台21線雙向49K暨南大學路段土石滑落路面，道路雙向阻斷。

此外中央社報導，受對流雲系發展旺盛影響，嘉義縣山區今(18)日下起滂沱大雨，阿里山林鐵沼平支線及神木支線，自上午10時起全面停駛。

報導指出因強降雨襲南投縣、嘉義縣，造成台21線新中橫公路、台18線阿里山公路坍方中斷，阿里山公路預計今天傍晚搶通，目前玉山塔塔加、阿里山形同孤島，遊客暫時無法下山。

《自由》引述公路總局表示，今上午11點已開設應變小組，隨時追蹤豪雨影響，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS及警廣告知用路人。另外，已針對台8、台14、台18、台20、台21啟動保全進駐，並部署機具加強搶災作業。

公路總局並透過官網呼籲民眾，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握。如非必要請勿進入山區道路，並請民眾注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

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