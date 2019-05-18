台中茶館驚傳槍擊案1死2傷　2歹徒開26槍逃逸

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台中市沙鹿區一家茶館今(18)日傳出槍擊案，疑有2名歹徒開26槍後逃逸，造成史姓男子身中多槍不治，一對夫妻遭波及受傷，警方已找到疑似作案車輛，正全力追緝中。

綜合中央社與《聯合》報導，台中市警察局清水分局偵查隊長林明瑤今受訪稱，中午11時58分接獲報案，沙鹿區中山路一家茶館發生槍擊，且有多人受傷，警方獲報趕到現場偵辦。

消防局派遣救災救護車共4輛、人員14人前往搶救，警方也在現場拉起封鎖線。

警方調查，29歲史姓男子今午與友人約在茶館碰面，經調閱監視器疑似有4名歹徒在茶館內埋伏，見史男現身後，其中2人先到店外車上等候，另2人到車上取出1長1短槍枝，先在店外持槍掃射，再進入店內對史男開多槍後奪門而出，搭上接應轎車逃逸。

史姓男子身中多槍，到院前心肺功能停止（OHCA）。另有一對在茶館內用餐的夫妻遭流彈波及，婦人肩部中彈、男子額頭擦傷。

店內女員工向警方表示，案發時店內有10多名客人，近中午時店外突然槍聲大作，玻璃窗被打碎，她跟大家都一起趴下躲避，看到歹徒走進店內對一名客人開多槍後逃跑，景象相當駭人。

光田綜合醫院急診醫學部主治醫師周盈辰說，史姓患者身體多處傷孔，四肢、腰部、胸部與右頸部都有創傷，經搶救約於下午1時急救無效。

至於受流彈波及的夫妻，其中44歲李姓男子遭碎玻璃刺傷左側身體多處，左側大腿取出子彈碎片，意識清楚、無生命危險。40歲韋姓女子右肩有彈孔、皮下氣腫，意識清楚、暫無生命危險。

警方清查現場發現，嫌犯遺留內有5發子彈的彈匣及射擊過的子彈彈殼26顆，下午經擴大調閱監視影像，在沙鹿區一所高中旁草叢，尋獲疑似作案用的租賃轎車，車輛後座已遭焚毀，目前已掌握嫌犯，全力追緝中。