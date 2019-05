一臉生無可戀 美國網紅「臭臉貓」病逝

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)來自美國亞利桑那州的網紅「臭臉貓」(Grumpy Cat)傳出辭世消息,享年7歲,雖生著一張全世界都欠她的臭臉,卻帶給數百萬人歡樂,短短的貓生不枉此行。

BBC報導,臭臉貓本名Tardar Sauce,主人在推特上發布聲明,證實她已於14日安詳過世,死因是尿道炎併發症,生命的最後一程有溫暖的家人相伴。

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97