一臉生無可戀 美國網紅「臭臉貓」病逝

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）來自美國亞利桑那州的網紅「臭臉貓」（Grumpy Cat）傳出辭世消息，享年7歲，雖生著一張全世界都欠她的臭臉，卻帶給數百萬人歡樂，短短的貓生不枉此行。

BBC報導，臭臉貓本名Tardar Sauce，主人在推特上發布聲明，證實她已於14日安詳過世，死因是尿道炎併發症，生命的最後一程有溫暖的家人相伴。

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) May 17, 2019

主人Tabitha Bundesen透露，臭臉貓之所以會有一副生無可戀的容顏，全是因為貓侏儒症與牙齒咬合問題。2012年，她的一臉陰鬱照片開始在社群網站瘋傳，從此成了網紅。

臭臉貓風靡全球，在世界各地上節目，2014年更「主演」了一部聖誕電影。舊金山梅杜莎夫人蠟像館也於2015年為她的蠟像揭幕。她的Instagram專頁有著逾2百萬名追蹤者，更是數千張網路惡搞圖的主角。

2018年，在一件手榴彈（Grenade）咖啡公司侵權訴訟中，臭臉貓還為主人賺進了高達71萬美元（新台幣2,235萬元）的賠償金。她的死訊讓萬千粉絲不捨，「好友」加菲貓（Garfield）也推文致意，「再會了，老友」。

圖／加菲貓推特