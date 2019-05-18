享美食慶開齋節 6月9日大安森林公園邀你一起體驗異國文化

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）今年臺灣首度躍升為非伊斯蘭國家中最佳旅遊目的地第三名，而臺北市府除了持續推廣穆斯林友善環境，更將於6月9日在大安森林公園舉辦「2019臺北開齋節暨穆斯林嘉年華活動」，搭配推廣增設淨下設施，朝拜空間、穆斯林友善餐廳及旅館等，增加旅遊誘因的拉力(PULL)，希望衝高旅客人數，行銷臺北。

5月6日起，全球伊斯蘭教徒迎來一年一度最重要的齋戒月，超過18億穆斯林必須進行為期一個月的封齋，每天從日出至日落的這段期間，禁止飲食、吸菸、親密行為等，直至齋戒圓滿後的開齋節。

而開齋節也是穆斯林旅客出國旅遊的高峰之一，根據萬事達卡最新發布「2019新月評等-全球穆斯林旅遊指數(GMTI)」，2018年穆斯林旅遊人次高達1.4億且持續成長中，估計至2026年產值將達3,000億美金。

臺北市觀光傳播局今年針對兩大穆斯林旅客目標市場-印尼與馬來西亞的行銷活動，進行資源整合及串聯。藉由海外旅展參與及網紅行銷形成海外市場的推力(PUSH)；國內則以臺北開齋節歡慶活動為核心，搭配推廣增設淨下設施，朝拜空間、穆斯林友善餐廳及旅館等，增加旅遊誘因的拉力(PULL)，希望衝高旅客人數，行銷臺北。

觀傳局局長劉奕霆指出，根據這兩年參與海外旅展的經驗，印馬兩地穆斯林旅客對臺北有高度興趣。聽到非穆斯林地區舉辦的開齋節活動，竟能吸引超過4萬人次聚集都非常訝異，也肯定臺北對待穆斯林的友善與用心。

臺北開齋節暨穆斯林嘉年華活動預計將於6月9日在大安森林公園舉行，延續去年頗受好評的世界穆斯林市集，現場也將設有伊斯蘭美食、穆民生活選物及特色文化體驗攤位，並「首創」穆斯林草地講堂，以臺灣非常少見的穆斯林生活文化為主題，邀請講師來現場分享，想要更進一步了解穆斯林文化的民眾，千萬不要錯過這個難得的機會。