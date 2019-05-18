賴清德嘉義觀摩「天地掃」製作　簽書會感嘆：箭射出去靶卻被移走

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 行政院前院長賴清德今(18)日到嘉義朴子市德安宮參拜，並參訪德興社區的「手作槺榔掃帚」發展現況，也和居民一起製作。

里長侯茂昆特別送賴清德俗稱「天地掃」的槺榔掃帚，希望他能替國人趨吉避凶，並帶給國人更多好運。

賴清德臉書在下午一點半左右PO文指出，德興社區過去家家戶戶都以製作槺榔掃帚為生，直到塑膠製品出現，才漸漸沒落。

天地掃有趨吉避凶的象徵，現在德興社區發展文創商品，居民們研發小掃帚吊飾 (請見文末圖片)，來因應社會潮流，同時傳承傳統技藝。賴清德順便幫忙打廣告說，如果民眾要去煞、除霉運和防小人，就趕快來買「天地掃」，它的香氣還能夠驅蟲並帶來平安。

此外，賴清德說他今天到嘉義也感觸良多，去年(2018年)8月23日大雨造成嘉義縣沿海一帶淹水，對民眾生活影響很大，當時他到東石、太保一帶，和當地居民一起涉水勘災。在第一線，聆聽聽大家的心聲，和行政團隊一起解決問題。

下午賴清德在嘉義市墊腳石圖書文化廣場，舉辦《用行動帶來希望》簽書會活動。

《聯合》引述賴清德表示，以前人人笑說國民黨是先射箭再畫靶，結果現在他面對處境更困難，「我的箭射出去了，卻不知靶在哪！」賴清德向民進黨中央喊話，堅定站在民主的立場，維護民進黨的民主精神，在5月22日的中執會，確定黨中央原先規畫的時程。

賴清德指出，目前最重要的是中執委應該確定黨中央所提出來的期程，在5月底前完成初選。

上圖即俗稱「天地掃」的槺榔掃帚小吊飾。圖片來源: 經濟部中小企業處官網/TN後製