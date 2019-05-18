投身偏鄉幼教半世紀 新住民殊勳歸化圓夢成台灣人

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）高齡86歲瑞士籍神父傅若望全心投入偏鄉幼教逾半世紀，因特殊功勳歸化取得中華民國國籍，5月16日於新城鄉聖若瑟堂辦理殊勳歸化儀式，由移民署主任胡朝仁頒發國籍許可證、定居證，民政處處長蕭明甲頒發身分證及戶口名簿，新城鄉長致贈原住民服飾背心及榮譽鄉民綵帶。

傅若望民國54年來台至新城鄉、秀林鄉傳教，並協助成立儲蓄互助社，積極宣導儲蓄觀念，促使在地居民以自助互助方式改善經濟生活條件。

民國60年接續管理由賴詔神父創辦的培德幼兒園，考量園區學童約九成來自經濟弱勢家庭，學費相對低廉，導致幼兒園經營日益窘迫。為讓學校永續經營，他積極爭取相關資源挹注，甚至致電向瑞士親朋好友募款，在各界善心人士及縣府教育經費補助下，得以紓困幼兒園財務狀況，並持續營運至今。

傅若望說，許多畢業校友常抽空回校探望師長、協助校務或參與教會活動，並持續散播發揚愛與關懷的精神，讓人備感欣慰。他也感謝內政部、花蓮縣政府、新城戶政事務所及移民署花蓮服務站的協助，在有生之年完成歸化取得國籍及戶籍的心願。

花蓮縣自民國106年迄今計有四名因殊勳歸化之外籍人士，另三名分別為法國籍神父劉一峰、潘世光；瑞士籍神父雷震華。《國籍法》於民國105年修正，放寬歸化國籍規定，落實保障新住民權益及延攬優秀外國人才政策。