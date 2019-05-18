波灣波詭雲譎　美警告民航機飛安恐受威脅

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國與伊朗緊張情勢升溫，波灣戰雲密布，美外交官員今（18）日轉知飛航單位日前發出的警告，飛經波斯灣地區的商用客機，須提防區域軍事活動風險。

自去年美國退出2015年與伊朗等國簽訂的核協議、重啟制裁後，雙方關係急轉直下。前陣子白宮將艦隊派往該地區，並以區域威脅升高為由撤出駐伊拉克外交人員。再加上阿拉伯聯合大公國外海4艘商船與油輪遇襲、沙烏地油管設施遭無人機攻擊等事件，幕後直指伊朗，使波灣緊張一觸即發。

美國聯邦航空總署（FAA）週四警示，所有飛經波斯灣與阿曼灣的民用客機，皆須當心區域政治緊張情勢與軍事活動升高之風險。民用飛航活動可能會因威脅方「錯估、誤認」而蒙受風險，飛航器與通訊設備恐在毫無預兆的情況下受到干擾。

美聯社指出，如今情勢令人聯想起三十年前發生在伊朗海域的「螳螂行動」（Operation Praying Mantis）。1988年7月3日，兩伊戰爭即將結束前，美軍巡洋艦文森斯號（USS Vincennes）正鎖定數艘伊朗快艇，卻不慎將當時正飛往杜拜的伊朗航空655號班機，誤認為F-14戰機，於是將之擊落，造成機上人員全數喪生。

美國航母林肯號（USS Abraham Lincoln）及打擊群正前往連接波斯灣與印度洋的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。該海峽是海上運油要道，伊朗革命衛隊高層警告，若該水域爆發武裝衝突，勢將衝擊全球能源市場，伊朗也一再揚言不惜封鎖霍爾木茲海峽。