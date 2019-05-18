【更新】遠航停飛擴大！　5月共取消日韓中等31航班

更新時間 2019/05/18 20:10

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）遠東航空最新取消航班資訊出爐。《自由》報導，根據遠東航空規劃，今(18)日至5月31日桃園飛峴港、長灘島、巴拉望、新潟、福島、濟州，及松山飛太原、天津總計將取消31航班。

此外6月份桃園飛峴港、長灘島、巴拉望航班同樣全數取消，其餘航線則恢復正常。

發稿時間 2019/05/18 16:36

無預警取消部分國際航線 遠航：未出團機票全額退費

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）遠東航空今(18)日起取消巴拉望等3條航線航班，旅行業者上午發出聯合聲明表示，初估旅行業者營業損失逾億元，遠航應立即出面處理，並負擔旅客與業者損失。

《聯合》今引述品保協會說，遠東新聞稿目前只說停飛長灘島、巴拉望、峴港，但有業者消息指出，下星期停飛會再擴大，預計日本跟韓國都會停飛，希望民航局了解狀況。

中央社報導引述遠東航空今天最新說法稱，遠東航空5月底前取消部分國際航班，已協助因班機取消而滯留國外的旅客返台，未出團的旅客可跟旅行社申請機票全額退費。

遠航表示，為配合主管機關每月對國內航線機位數要求，MD機隊需因應航機調度支援國內線，經協調後飛航時數控管計算方式與主管機關仍有所出入（不可控之流管及天候等因素皆需納入），故於5月底前需取消部分航班以符合規定。對於航班取消深感遺憾跟歉意。

有關航班取消的後續處理，遠航已主動與合作的旅行社聯繫，協商並達成共識，未出團的旅客請與原報名旅行社申請全額退費。

【遠東航空因應航班取消，回程旅客處理狀況部分】

◆18日、20日、21日從峴港回程483位旅客，都已委請旅行社協助轉搭遠航高雄峴港航班及他航。

◆20日長灘島139名旅客及19日巴拉望164旅客回程，也已委請旅行社協助轉搭他航直飛與轉機班機。

◆少數未通知到散客部分，已委請地勤公司簽轉他航。

遠東航空表示，若旅客有其他相關問題，可撥打客服中心電話02-4499567，電子信箱為service@fat.com.tw 或加入遠航官方LINE帳號: @fatloveu，將有專人為旅客服務。

圖/遠航官網

天擎旅行社等多家旅行業者，18日上午發出聯合聲明稱，遠東航空突然取消桃園－峴港、桃園－長灘島、桃園－巴拉望等航線航班，讓許多旅客與業者措手不及，造成旅遊市場大亂。

旅行業者表示，此次停飛的3條旅遊路線以團體旅行居多，許多團體旅館訂金及當地內陸機票費用等都已支付，旅行社行業營業損失估計逾新台幣億元。

業者強烈譴責並要求遠航立刻出面說明如何善後，所有旅客及旅行社的損失應由遠東航空負責，否則不排除發動拒搭遠東航空行動。

旅行業者並提到，交通部民用航空局，應站在維護社會大眾公共利益的立場立刻介入處理，並盡速訂出因為航空公司臨時停飛、罷工停飛等善後機制及處理原則。

旅行業者表示，旅行業歷經華航兩次罷工，加上遠航臨時停飛，未來還要面臨長榮空服員正在進行的罷工投票等。多次事件都嚴重傷害旅客及旅行社的消費權益，民航局至今沒有任何作為，令人痛心。