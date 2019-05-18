天然果汁最健康？研究：攝取過量恐提高早死機率

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）醫界一再呼籲減少攝取含糖飲料，以免增加肥胖及多種疾病之風險，但就連喝太多百分之百純果汁，也可能提高早死機率嗎？最新的一份研究，怕是要讓眾人跌破眼鏡了。

CNN報導，17日刊登在JAMA Network Open期刊上的研究指出，過量攝取果汁的人，早死機率從9%大增至42%。柳橙汁雖為天然飲品，其糖分其實與汽水與其他含糖飲料相差無幾，因此攝取量必須有所節制。

為了探究為何非裔美國人比其他族裔更易於死於中風，以及為何美國西南部地區的中風發生率高於該國其他地區，研究人員檢視了13,440名45以上成人的健康狀況，其中60%為男性，71%已達過重或肥胖程度。

結果發現，每日卡路里攝取量10%以上來自含糖飲料的人，比每日攝取量低於5%的人，心血管疾病致死風險增加了44%，其他原因導致的早死風險也提高了14%。

根據美國兒科協會（American Academy of Pediatrics）與美國膳食指南（Dietary Guidelines for Americans）建議，1至6歲兒童，每日果汁不應喝超過6盎司（171克），7歲以上也勿超過8盎司（227克）。