美眾院去函WHA呼籲邀台灣出席大會　勿賦予中國「否決權」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美聯邦眾議院「台灣連線」共同主席，美東時間17日去函世衛組織WHO秘書長譚德塞，認為只因沒有「兩岸諒解」的理由，就不邀請台灣出席今年(2019)世界衛生大會，是給予中國「否決台灣參與」的權力，呼籲邀請台灣出席。

第72屆世界衛生大會即將在下周一5月20日至28日舉行。中央社報導，夏波（Steve Chabot）、康諾里（Gerry Connolly）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與席瑞斯（Albio Sires）4位眾院「台灣連線」共同主席，17日代表連線成員聯名致函譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），表達對台灣以觀察員身分，參與今年世界衛生大會（WHA）的支持。

對近日媒體報導，世界衛生組織（WHO）認為在沒有「兩岸諒解」( cross-strait understanding)情況下，不可能邀請台灣出席的立場，眾院在信函中明確表示反對，認為這給予北京「否決台灣參與」的權力。

信函指出，台灣致力於國際衛生合作承諾，為其他國家立下榜樣，提供超過80個國家、超過60億美元的人道與醫療援助。台灣也與美國廣泛合作。強調台灣在健康照護領域的專業表現，可為國際社會迫切需求帶來有意義的貢獻。

此外信中還指出，台灣可為世衛組織做出許多貢獻。阻擋台灣衛生官員參與世衛大會，將置台灣人民於險境。世衛組織的憲章明白指出，「享受最高且能獲致的健康標準是每個人的基本權利之一」。疾病不會受到政治國界阻擋，政治考量不該凌駕於公共衛生與世衛組織憲章精神之上。