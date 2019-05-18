澳洲大選開跑 聚焦經濟、環境議題

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合外電報導）澳洲今(18)日大選，這已經是澳洲10年來第4次大選，不過現任總理莫里森(Scott Morrison)指出，在他接續上一任總理滕博爾(Malcolm Turnbull)職務的9個月後，他已經成功團結了整個保守黨，對於導致滕博爾下台的內部政爭，似乎已經消弭無形。

在此之前，雖然澳洲法律規定大選每三年一次，但是自從2007年以來，沒有一任總理成功做完任期，而澳洲有1,640萬的合法選民，且法律上規定選民必須投票，讓他們的投票率遠高於其他國家。上次選舉就有高達95%的澳洲選民有去投票，高於美國的55%和英國的69%，而頻繁且重複的大選讓選民通常早早就投完票，以決定週末要去哪裡度假。

選前民調顯示，選民最關注的議題包含經濟、民生物價、環境和健康、衛生等。對於年輕人而言，氣候變遷和房價則是關心的核心，而中老年選民則擔心，幾乎所有出馬的黨派都主張稅務改革，此舉可能將嚴重衝擊他們的生活，除此之外，關於澳洲原住民和國會中的女性議員，也受到關注。

莫里森看準選民需求，這次主打的就是經濟牌，他的對手，已經領導工黨長達6年的薛頓(Bill Shorten)，則專注在全球氣候變遷、民生物價和健康與衛生上，除此之外還有包括綠黨等小黨，也打算在這次大選中角逐。

現階段，民調上似乎由工黨佔上風，不過工黨與執政保守黨的差距極小，最後的結果仍不明確，而如果莫里森未能成功連任，這就會是10年來澳洲總理第四次易位，對於政策的連貫性，可能會有一定的影響。