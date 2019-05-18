北美貿易紛爭暫歇 美加宣布將取消鋼鐵關稅

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合外電報導）以弭平美國貿易不公為名，川普在上任後除了與中國發起貿易戰對抗外，以往的盟友也是目標之一，在針對北美自由貿易區(NAFTA)開刀，另簽美墨加貿易協定後(USMCA)後，美國現在首次與加拿大達成共識，將取消鋼鐵和鋁材的進口關稅，此舉很有可能代表，新的北美貿易協定將獲得許可。

在一份聯合聲明中，美國與加拿大一同宣布，在此之前針對鋼鐵課徵的25%進口稅，以及針對鋁材課徵的10%進口稅，將在48小時內一起取消，外界認為，美加取消關稅後，下一個就會輪到墨西哥，這代表在去(2018)年簽訂的USMCA將正式步向被同意的狀態。

然而，雖然協議中並沒有提及美加墨三國可以從外面進口多少鋼鐵和鋁材，美國和加拿大都會持續追蹤雙方針對這兩項金屬材料的進口量，如果任何一國被發現從海外採購過多的數量，另外兩國中的任一國都可以要求諮商，並重新開始課徵關稅。

這幾週以來，美中貿易戰吸引了全球的目光，各國關心之餘，看到美國願意取消與加拿大的關稅，紛紛覺得慶幸，USMCA於去年簽訂後，由於三國躲在築起的關稅壁壘後面，一直沒有新的進展，面對美國的關稅，加拿大和墨西哥誓言在美國取消前，不會推動任何新進度。

關稅的取消也意味著USMCA終於跨過各種不確定性，北美三國在川普開始抵制NAFTA後，首次見到貿易協定達成的可能性，對於自詡為「關稅總統」(Tariff Man)的川普來說，這也是一個好消息，因為如果搞定了北美的貿易，這很有可能增加川普在對中國談判時的籌碼。