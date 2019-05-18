同婚專法通過後 首場婚姻平權公開婚禮登場

同婚專法過關，首場婚姻平權婚禮今天登場。同運先驅祁家威說，33年前他向立院申請同婚，只得到一句「同性戀都是變態」，如今同婚合法，將繼續克服收養、跨國婚、性別教育難題。

立法院會昨天三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，保障相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，這也讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家，將自108年5月24日施行。

法令通過後的首場公開婚姻平權婚禮今天在台北登場，男同性戀、女同性戀、異性戀等3對伴侶在300名親友及台北市立聯合醫院昆明防治中心、台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會見證下步上紅毯，盼社會不僅要性別平權，更要疾病平權，打破對同志與愛滋的汙名。

同運先驅、婚姻平權釋憲案聲請人祁家威以及婚姻平權大平台總召呂欣潔今天也出席婚禮，表達對同志伴侶的祝福。

呂欣潔受訪時表示，過去由於社會對同志不了解，經常被反對團體刻意發布的假消息誤導，例如愛滋病對同志的汙名化就是最好的例子，未來開放同志合法結婚後，可讓更多同志家庭被看見，創造更多美好的故事，也能讓更多人瞭解同性戀和異性戀家庭都是一樣的，只是想和愛的人好好在一起。

祁家威說，早在33年前，他就向立法院申請同志婚姻應合法，無奈當時民風保守，申請後只得到「同性戀都是變態」的答案，直到21世紀終於等到同婚合法的一天，雖然等了很久，但以全世界來說，台灣仍是全世界第27個通過同婚合法的國家，另有187個國家在水深火熱之中，盼希望其他國家加緊腳步，通過同婚合法。

祁家威指出，在同婚還沒合法的時候，有幸福的異性戀家庭，也有會家暴、虐童、離婚的家庭，未來同婚合法，這些問題也可能在同志家庭中出現，但好處是有更多孤兒院孩子有機會被收養、有家庭，對台灣「有百利而無一害」。

不過，他也強調，對同志而言，同婚專法的通過只是「8分的勝利」，未來還有共同收養、跨國婚姻、性別教育難題有待克服。

祈家威 (左) 與呂欣潔出席婚禮祝福新人 (圖/中央社)

三對新人一起接受親友祝福 (圖/中央社)