台博館歡慶111週年！西田社布袋戲董事齊聚　喜贈珍貴傳世彩樓

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）國立台灣博物館（以下簡稱台博館）歡慶111週年館慶，歷史悠久的西田社布袋戲更捐贈2千多件珍貴文物，盼一同保存傳統文化。

今（18）日適逢國際博物館日，更為台博館111週年的館慶，推出闖關活動、講座、展覽、新住民舞蹈團等活動，邀請大家從多元角度認識博物館。

累積台灣百年歷史珍貴典藏的台博館，今獲由西田社布袋戲捐贈的創社珍貴彩樓、戲偶、戲服及配件共2,616件，希望文物獲得台博館妥善照護。



歷任西田社布袋戲基金會董事長齊聚台博館（圖/台灣英文新聞Lyla）

西田社布袋戲基金會董事長陳榮祥透露，在國家型數位典藏計畫的支持下，目前已逐步將20多年累積的珍貴史料與成果，以數位平台整合，透過展覽、電子教材和出版品等多元形式推廣，但卻不知如何保存珍貴實體文物，於是決定交給台博館管理。

陳榮祥表示，他自第四屆開始加入，從小便受布袋戲的影響深遠，呼籲大家要更重視台灣傳統文化的保存以及發展，建議將收藏數物化，以利民眾方便使用。

特別的是，捐贈品中十分具有特色的「西田社傳世彩樓」，由台南師傅陳茂雄以藝術標準融入傳統建築理念雕刻而成，遠觀大氣典雅、近看細緻趣味，共耗費一年完成，等比仿造北門製作屋頂。

「西田社傳世彩樓」於西田社成立大會上啟用，開幕時更邀請小西園許王、亦宛然李天祿兩位國寶級大師合演「天波樓」，此也為他們數年來首次聯手演出，意義非凡。

台博館館長洪世佑表示，台博館的「發現台灣」常設展區，對文物加值再詮釋，除了持續蒐集台灣重要的歷史文物，博物館近年也透過新住民服務大使，及國際學生導覽志工培訓，網羅來自俄羅斯、德國、美國等外語人才，提供多達14種語言以上的導覽服務，吸引外國遊客。



西田社布袋戲於現場演出，十分精彩（圖/台灣英文新聞Lyla）