多元文化完美融合 移民署高雄收容所與穆斯林齊迎齋戒月

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）在移民署高雄收容所靜謐的一隅，杳杳祝禱聲不絕於耳，穿著色彩繽紛布卡(Burqa)的穆斯林循著牆壁"W"(West)指標，向麥加所在的西方膜拜，穆斯林教徒每年最神聖的齋戒月活動同步在高雄收容所展開。

根據統計，高雄收容所目前收容約170名外籍人士，基於尊重受收容人多元信仰，所內規劃專屬的祈禱室空間提供穆斯林禱告、祈福、誦經及膜拜，與所內30餘名信仰伊斯蘭教的受收容人共同迎接齋戒月的到來，讓他們可以不受打擾。

同時，為配合穆斯林於齋戒月須遵守日出到日落之間禁食的規定，特別於夜間準備麵包、餅乾及果汁等宵夜，讓受收容人備感溫馨。

印尼籍穆斯林阿麗表示，自己從9歲起就養成在齋戒月禁食，藉以淨化身心靈，非常感謝移民署充滿關懷與包容的貼心安排，不僅讓我們可以安靜的膜拜，更能安心完成守齋的生命功課。

高雄收容所為尊重穆斯林文化，首創於收容所內設置專屬祈禱室。幽靜木質地板的祈禱室，舖設著清真寺圖騰的編織地毯，裡面並有空調設備，加上排列整齊的可蘭經，麻雀雖小，五臟俱全，給予受收容人最舒適的宗教信仰空間。

高雄收容所所長謝友發表示，收容所未來將陸續規劃感恩節及聖誕節等宗教慶祝活動，讓受收容人身心靈均能獲得妥善的照顧及紓解，更讓這群離鄉背井的外籍人士，在收容期間，仍能感受到臺灣社會特有的人性關懷與友善對待，安心等待遣返回國。

依據古蘭經教義，每年回曆九月為回教最重要、最神聖的節期，所有穆斯林在日出後到日落前會自發禁食，不吃飯、不飲水，虔誠地省思、禱告。今年的齋戒月從5月6日至6月4日，原本一天兩次朝向麥加方向的禮拜禱告，在齋戒月期間增加為一天五次，表達對真主阿拉的感念。