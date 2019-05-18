制憲基金會公布大選民調 市話、手機民調賴清德皆勝蔡英文

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）針對總統大選，台灣制憲基金會昨（17）日發布手機與市話民調，若以民進黨黨內互比，賴清德無論是在市話或手機結果，都勝過蔡英文。

根據制憲基金會民調，市話部分，賴清德支持率50%、蔡英文32.9%。手機部分，賴清德45.7%、蔡英文38.2%。

以藍綠白三大陣營相比，若賴清德、韓國瑜與柯文哲三人對決，無論市話或手機民調，韓國瑜皆拿下第一。市話為韓35.2%、賴33.8%、柯25.3%。手機則為韓31.6%、柯31.5%、賴28.4%。

圖/台灣制憲基金會

同樣以藍綠白三大陣營相比，換成蔡英文、韓國瑜與柯文哲，也都是韓國瑜領先。市話為韓35.4%、蔡33.8%、柯24.6%。手機則為韓33.8%、蔡30.2%、柯29%。

圖/台灣制憲基金會

民報報導，若僅藍綠對決，分別派出韓國瑜與蔡英文，韓依舊勝過蔡。市話調查結果為韓46%、蔡43.4%。手機結果為韓43.1%、蔡42.8%。不過另一方面，被問到最不希望誰當總統，結果同樣也是韓蔡二人。市話為韓33.6%、蔡32%。手機則為韓29%、蔡28.2%。

此外，被問到「是否支持台灣與中國關係以一國兩制走向統一」這題時，高達69.5%的受訪者表示不支持，僅18.4%支持。

本次民調委託「趨勢民調公司」進行，調查時間為5月14日至15日。市話及手機各有1,068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。