合法同婚權益備受矚目　勞動部：育嬰津貼直接適用

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家，外界也關注包含婚假、育嬰留職停薪等權益同性是否也適用，勞動部以及衛福部已相繼做出說明。

台灣今（17）日通過同性婚姻法，並將於24日起開始實施，而外界關注的同志配偶的醫療決策權、婚假、育嬰留職停薪等相關權益，相關單位也紛紛作出說明。

中央社報導，衛福部表示，未來同志配偶將可同時身兼財產繼承人及醫療委任代理人，當另一半昏迷或無法表達意願時，替對方做出醫療決定。

衛生福利部醫事司簡任技正劉越萍指出，未來同志婚姻合法化，同志配偶在法律上將是合法的法定配偶，可以同時擔任財產繼承人，也是醫療委任代理人。

另外，勞動部也表示，同性伴侶只要辦理結婚登記，取得合法婚姻身分，包含婚假、育嬰津貼等規定都可直接適用。

勞動部勞動保險司司長鄧明斌說，勞保給付中涉及配偶、親屬關係的認定，現行包含遺屬年金、眷屬加發等部分，都可比照辦理；育嬰留職停薪津貼只要有育嬰留職停薪事實，且符合法規規定，就可適用，且檢視相關表格，目前並沒有需要特別修正的地方，可以「無縫接軌」。

勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞則表示，根據勞工退休金條例規定，只要是跟中華民國境內設有戶籍的國民結婚就可直接適用新制勞退，適用上沒有問題，另外，像請領退休金的順位、失業勞工子女就學補助等也都可直接適用。

關於請假權益的部分，勞動部勞動條件及就業平等司科長李怡萱表示，包括8天婚假、喪假等涉及配偶權益的假，只要檢附相關證明就可向雇主請假。